【宅男女神】陳瀅失手不只一次！教你「三文治定妝法」拯救溶妝

陳瀅拍劇6年，最近在劇集《黃金有罪》擔正女主角，人氣再度急升。陳瀅樣子甜美，能成為宅男女神並非無原因，但她卻有一個小煩惱，就是容易溶妝。要解決溶妝問題，其實只需要兩個法寶和一個技巧，女生們快點學起來！

陳瀅最近人氣急升。（陳順禎攝）

陳瀅最近人氣爆燈，作為宅男女神，不時都在社交網站貼出性感迷人的美照吸Like！但是女神也是人，陳瀅都有失手的時候，出席活動偶爾被拍到面乏油光，妝容初溶的照片。仔細一看，「重災區」集中在額頭、鼻樑T字位，在殘酷的鏡頭下無所遁形，看來需要補一補妝了。

陳瀅也有溶妝煩惱。(梁碧玲攝)

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「三文治定妝法」需要兩大法寶：碎粉+定妝噴霧

面部容易出油的女生要注意了，其實除了補妝之外，要防止溶妝還可以從定妝入手。網上很流行「三文治定妝法」，需要碎粉和定妝噴霧兩大定妝法寶。使用妝前保養、防曬和隔離霜後，先掃上薄薄一層碎粉，然後噴一次定妝噴霧，待噴霧乾透成膜後上粉底液，最後再補一層碎粉作定妝。這樣就像三文治一樣，一層又一層的定妝方法，經眾多網友實測後，均表示有效防脫妝，妝容也比平日更持久。

想妝感更透薄輕盈可以選擇透明或不帶閃粉的定妝碎粉，而且掃上碎粉時切忌一次取得過多份量，只需薄薄一層便可以，避免過重粉感，令妝容顯得更自然。

除了補妝之外，要防止溶妝還可以利用「三文治定妝法」。（Instagram@heungheungeliza）

妝容持久貼服 定妝噴霧不可缺

想妝容持久貼服，可用定妝噴霧。使用前先搖勻，離面部約20cm，輕閉雙眼，噴3-4下，令面部肌膚均勻沾上噴霧，然後形成輕盈的定妝薄膜，能隔絕因摩擦而造成的脫色或脫粉問題。選擇有控油成分及粒子細緻的噴霧，效果透亮輕盈，更可防止因皮脂和汗水出現的溶妝問題。

定妝噴霧是防溶妝的重要工具。（Instagram@3inataiwan）

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/16)