【飲茶減肥】f(x) Luna靠「偶像水」減12kg 宋智孝教你點飲最見效

減肥總是要戒口，但有種飲品能令人愈飲愈瘦，那就是「茶」了！特別是綠茶，不但能抗氧有助防癌，還有解油消脂的功效。無糖、無熱量，是健康養生之選。世界各地都有獨特的飲茶文化，韓國則有女星成功靠茶減肥，f(x)成員Luna和宋智孝都愛飲茶Keep Fit，到底是什麼茶、怎樣飲才有效呢？讓我們來拆解一下吧！

宋智孝靠飲茶消脂減肥，保持完美身段。（廣告幕後拍攝花絮）

f(x)成員 Luna自製「偶像水」 甩脂減12kg

韓國女團有不少減肥成功的例子，當中能輕鬆地甩脂的莫過於f(x)Luna。初出道的Luna，身形略腫，雙腿特別「有份量」，嚇怕不少粉絲。而其他團員身形纖細瘦削，比較之下Luna顯得「大份」，令她飽受批評，於是她決心減肥，最後成功減掉12kg，令人刮目相看，大為驚歎！Luna在韓國節目中分享她的減肥秘訣，就是自製「偶像水」！在500ml水中加入4分1個檸檬汁，另一邊用綠茶包泡茶，再加入兩茶匙砂糖，最後倒進水瓶便可，Luna每天飲用，減走了粗壯雙腿。「偶像水」流傳已久，綠茶不但能燃脂，又能加快新陳代謝，而且製作可謂零難度，不少偶像和粉絲每天都有飲呢！

f(x)成員Luna初出道時，粗壯的雙腿令她飽受批評。（Newsen）

+ 12 + 11 + 10

宋智孝從不戒口 靠餐前飲茶消脂

宋智孝是不少人心目中的女神，於節目《Running Man》中不時以素顏運動裝示人，別具氣質，又有活力。為了每刻保持最佳狀態，宋智孝一直都努力Keep Fit！雖然她貪吃，而且從不戒口，但仍然不長胖，減肥秘訣是起床後、午餐時與睡前都喝一杯濃茶。茶含茶多酚，有抗氧化功效，又能促進腸道健康，有助排走體內脂肪。

宋智孝從不戒口，卻能保持完美身段，秘訣在於......（廣告幕後拍攝花絮）

+ 13 + 12 + 11

3種最強消脂茶 愈飲愈瘦

市面上有各式各樣的茶，當中綠茶、煎茶、普洱最有效消脂。綠茶和煎茶含有維他命C、E，而且含茶多酚最高，有女士們最需要的抗氧化功效！同時，相比其他茶種，綠茶比較能加快新陳代謝，提高消脂效率。而普洱則含豐富氨基酸及纖維素，有助降低膽固醇，利尿排水腫，更有助去油解脂。

按此選購更多保健茶包