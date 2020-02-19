5個女生應認清的道理　打破社會規限：「不談錢才是不切實際」

How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants, rather than to create it herself? 一個女人無須期待由男人建造自己想要的世界，而是自己創造，這樣想有什麼錯呢？ ——作家 Anais Nin

你知道這個社會在期待女人做些什麼。

一是最好要能獨立堅強，獨立堅強意味著你在職場上得像個「女漢子」，表現好的標準是「不比男人差」，二是最好要能賢淑善良，就是回到家要能當個「賢妻良母」，你炒得一手功夫菜，親戚朋友笑讚你能出嫁了，等等，我煮好菜養我自己不行啊？

獨立女子的定義沒有模糊地帶——要工作能力足夠強悍，要回到家還有女人的樣子，奇怪的是，他們還期待你工作生活要平衡，最好不要失態。（而這個問題只會問女人）

現代獨立女子，可以被重新定義，理當被重新定義：當一個女人有渴望，她的成就無須倚靠誰餵養，當一個女人受到委屈，她亦無須強忍，能夠放聲哭泣，能夠適時倚賴。獨立女子踩在光譜上，自在遊走，亦不須徵得誰的同意。

▼▼▼追求獨立生活的你，按圖放大，或許也會對以下五件事有感覺，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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「談錢太現實？抱歉，不談錢才是不切實際」：追求經濟獨立

相愛不是童話，而是現實困難的過關斬將，談關係之前，除了愛，也要有對錢的共識。

你知道經濟獨立意味著真有能力，不會受限於他人的控制，能夠決定自己的下一次旅行與日常的每一餐，於是在每一次的甜言蜜語中，你總是當個先清醒的人。也許有人說你太現實，但是你知道，不談錢的人，才是不切實際。

「我能堅強，也懂得承認脆弱」：不忽略自己的真實需求

別人設想你的堅強所向無敵，可是獨立女子，或許能夠像《她們》裡頭的喬，有自主思考力，有靈魂，也有感情，有野心，也有天賦，敢於承認自己的無助與脆弱。是，我是強悍，可同時我也渴望能有一處棲息，我也渴望被愛，我承認自己很寂寞。

「我厭倦聽到大家說，愛情就是女人的全部。我真的聽得很膩。可是我好寂寞。」 《她們》喬

是，我是強悍，可同時我也渴望能有一處棲息，我也渴望被愛，我承認自己很寂寞。（《婚姻故事》劇照）

「無用的人際，可以早早斷開」：不會委屈自己待在有毒的生活圈

有時你感覺，對自己是很有信心的，愛著身體的姿態與容貌，享受每天的生活方式與當前感情狀態，可是總有些人際關係，帶有毒性，所謂有毒的人際關係，無助於你改變，只會一天天削去自信心，讓你憤怒、沮喪、失望、自卑。獨立女子知道，這些無用的人際，就應該及早斷開。

「沒有一定非你不可」：不接受別人支配他們的關係

在家人或朋友餐桌上，老是被問有對象了沒，對象家裡做什麼、職業背景好不好、30 歲了何時要結婚⋯⋯有時候不自覺為此而妥協，走向自己也不那麼想要的人生。獨立女子不願意讓任何人支配自己的感情關係，他們能等，不願將就，也或許不等，獨身亦好。

「獨立，不代表不能依賴誰」：遇到生活煩惱大小事也懂得適度求救

獨立女子，不是萬能女子，生活大小事也不必逞強自己來，你懂適時的示弱，適時的求援，其實是相信著，有時要依賴自己，有時也要依賴著身邊相信的人。

五件獨立女子有感的事，這個時代的獨立女子，定義正等著被翻轉。你知道，你在等待什麼——是一個更自由追求理想生活的可能，是能夠柔軟與強韌並存的可能。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「談錢太現實？不談錢才是不切實際」獨立女子有感的五件事】