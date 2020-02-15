【情緒勒索】總是害怕拒絕別人？心理專家：滿足別人不是你的義務

你是否覺得這些話語似曾相識？「我這輩子的希望都在你身上了」、「你真的很自私，都只想到自己」、「我對你這麼好，你居然拒絕我？」、「我是為你好」⋯⋯ 你可能在家庭、職場、愛情或任何場合中都聽過這些話。明明在一段關係中，自己總是被逼迫得喘不過氣來，但還是一味地付出和妥協。如果你覺得以上情況與你現在的境況十分吻合，那就必須警惕，這可能是情緒勒索！

你是濫好人嗎？

無法拒絕別人所以只好委屈自己。

在家人、伴侶、同事、信任的朋友之間，為什麼很多時候會感到委屈，最後總是以妥協態度解決問題。許多的「可以嗎」都變成理所當然，漸漸地你開始害怕拒絕別人的請求，因為一旦「Say No」你可能就會成為罪人。

你可以試著問自己以下這幾個問題：

你是否經常太在意別人的感受而忽略了自己? (me_and_orla@IG)

在人際關係中，最容易出現「被人牽著鼻子走」的情況，這樣的施受關係往往對象都是關係較為親密的人。人似乎生下來就有一些「既定」責任：要勤苦讀書、要樂於助人、不可忤逆長輩等等，如果你哪一次違反了這些「理所當然」的條規，那麼你就會被貼上「負面的標籤」。

漸漸地，你的人生變成為了取悅他人、過分在乎他人感受而活。害怕自己的一個行為，會影響別人，因此做任何事情都小心翼翼，總是無法拒絕別人的請求。你在追求他人滿意的遊戲中，逐漸迷失自己、失去自己，可是你有沒有聆聽過自己的聲音？

取悅別人自己真的快樂嗎?(allthatisshe@IG)

你可能是勒索者，也可能是被勒索者

什麼是情緒勒索？「情緒勒索」（Emotional Blackmail）這個概念由美國著名心理學家蘇珊‧佛沃（Susan Forward）提出，簡而言之，情緒勒索就是表面看起來沒有用任何武力去脅迫，而是運用情感連結去控制他人行為。同時，也是指在一段關係中，不願意為自己的負面情緒負責，而意圖以威脅利誘控制他人的行為模式。

勒索文化在華人社會更甚，因為傳統文化就是教育我們應該要成為服從的一輩：後輩應該要聽前輩的話；媳婦應該要聽婆婆的話；上司下達命令不能反駁、新人就應該要做多一點；聽父母的話就是孝順⋯⋯「順從」真的是「尊重他人」？

不要情緒勒索別人，不要讓別人情緒勒索自己。（theslowtraveler@IG）

台灣知名心理咨詢師周慕姿出版多本暢銷心理書籍。（muerchou1@FB） 台灣知名心理咨詢師周慕姿撰寫《情緒勒索》與《關係黑洞》兩本書，一經刊出就榮登各大書榜的暢銷名單，造成迴響，讓許多人開始正視情緒問題。 那被情緒勒索的通常是哪些人呢？往往是那些想要當好人、總是自我懷疑、過度在乎別人感受、自信心較低、渴望被肯定和過度遵從權威的人。 她提出勒索者往往具備三種要素：

心理咨詢師周慕姿的人生建議：

+ 3 + 2

如何擺脫情緒勒索？

別人的情緒 不是你的責任

容易被人情緒勒索的人，通常就是對自己沒有自信、缺乏安全感的人。這樣的人有一種特質——就是不夠愛自己。人人都會有情緒，但是別人的負面情緒，不是你的責任。如果你總是妥協於勒索交易，允許這樣的惡性循環，一直覺得是「自己不夠好」，那最後你得到的不是愛，是恐懼與傷害。

如果你足夠愛自己、懂得聆聽自己的聲音、重視自己的感受，那麼你就不會去靠滿足他人來撫平內心的不安、來肯定自己。

不是你不夠好，是你過分善良。（helloemilie@IG）

學會愛自己 尊重自己

當我們想要滿足別人的需求，那是我的自由與選擇，而不是我的義務。 周慕姿《情緒勒索》

任何一種關係，都不是靠妥協來維持。你總是煞費苦心去討好他人，但你卻忘記了自己才是那個最應該去被尊重的人。「順從」不代表「尊重」；「聆聽」不代表要去「承擔」；「拒絕」不代表「否定」。

如果你是被勒索者，那麼請試著重視自己，尋找自己的價值，不要過分自責。練習一下將自己的感受擺在第一位，這並不代表不去溝通、不代表可以自私，而是希望他人也能夠尊重自己。你的人生，不需要靠滿足他人而活。

如果你是勒索者，每個人都會有自己的情緒，某些時候你或許一時衝動而向對方說出一些情緒性的字眼，或是不小心為他人帶來壓力。及時糾正和認錯，多將心比己考慮一下別人的感受，放下那些「理所當然」或者想要綑綁他人的「枷鎖」，這樣會讓一段關係不會總是處於緊張狀態。要牢記：自己的情緒自己負責，沒有人有義務為了你而活。

不要讓他人利用你的善良。（allthatisshe@IG）

參考書目：周慕姿《情緒勒索》