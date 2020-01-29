俄羅斯網紅擁一百萬粉絲　批社會「美麗」標準食人　微胖也受欺凌

許多人都會談及「美麗」應附有怎樣的條件，但真正的美又應該如何與由誰去定義？ 誰是誰非，似乎從來都沒有一個解說。

俄羅斯網紅Tysya希望能引起大家對美的關注，同時重新審視美的定義。(tysya@Instagram)

俄羅斯網紅提出「AllIsFineWithMe」活動 希望改變大眾對美的定義

尤其是在各種影響下，大家仿似會自行為美作出一個既有標準，看似小事但或許會在無形之間傷害別人。俄羅斯一名擁有116萬粉絲的網紅Tysya於去年9月份決定利用自己的影響力，希望能夠改善現時社會大眾對美的定義，如瘦削身形不一定等於美、皮膚存在瑕疵也是正常不過的事情，絕非現時大家所指的不美麗，同時間宣揚勇敢展示缺點與愛自己的信息。

Tysya於去年9月份邀請了一班年輕女生參與「AllIsFineWithMe」活動。(tysya@Instagram)

微胖、疤痕算什麼？也可在鏡頭前成為主角

Tysya邀請了一班年輕女生參與「AllIsFineWithMe」活動，這群女生當中有微胖身形、身上有着傷口、疤痕、痤瘡，她們都擁有這些從不是社會認為美的印象，但從影片中看到，穿上裸色緊身裝的她們反而完全沒有避忌，勇敢向鏡頭展示自己的不完美，更自然流露出滿滿自信的笑容。

Tysya更於影片中指出，現今美的標準破壞了許多女生的生活、自尊以及健康，美麗應該是多樣性，被大眾認為存在「缺陷」的人也應能成為主角；影片發佈至今，已獲得約150萬次觀看次數，引起大眾的關注。

在 Instagram 查看這則貼文 Туся（@tysya）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 26 日 上午 2:04 張貼

除拍攝影片，Tysya亦在Instagram發起「AllIsFineWithMe」的#Hashtag，呼籲各位女性應變得更積極，接受自己不完美以外，更可發佈素顏照或沒經修飾過的照片，同時#Hashtag「AllIsFineWithMe」，主動與大眾對美麗的理想化作出抗爭。

每張照片代表每一種美

召集活動的目的，大概是基於Tysya身處的俄羅斯對美有着嚴格的標準，據媒體引述俄羅斯婦女權利組織顧問Janette Akhilgova的說話，她認為俄羅斯女性遇到不公平審視美的情況甚為嚴重，容易令女性受到不必要的傷害：「俄羅斯仍然是一個非常重男輕女的國家，被崇高的思想所主導，在這裡，女性的身形容易受到別人的羞辱已成現實的一部份。」

而根據英國《衛報》的報導，Tysya也是其中一名受害者。她指出過去因為這種社會審美準則而受到批評與傷害，更補充指在俄羅斯甚少看到身形平均的女生：「那些並不瘦弱、有粉刺或其他特徵的女孩，經常都會被學校挑選出來並且需進行節食。」意指成為被欺凌或節食的受害者，包括她自己在內，更道自己一直以來都在努力克服厭食症，「AllIsFineWithMe」的活動、每一張照片正正代表每個身體都是獨有而美麗，不需為此作出任何改變。

+ 5 + 4 + 3

雖然由Tysya以網紅身份所舉辦的活動成功得到眾多人的關注，但其實在別的地方已曾有過網紅或其他女生發佈過類似的活動，甚至曾有英國選美進行大革新，要求參選佳麗提交素顏照​（延伸閱讀），希望改變大眾的既有對美的思想，但無疑仍是未足夠讓人重新審視美。不過，或許已是當前的一個大進步，至少女生們肯接受自己並且主動站出來對抗，而不是只懂盲目的附從。真正的美麗，也應是如此。

（資料來源：《衛報》, Vogue）