《想見你》結局成長課：內向兼自卑　不改變連被愛權利也不配有？

《想見你》在台灣熱播，大結局已在2月16日播出，網絡議論紛紛。 穿越時空的愛情，錯中複雜的劇情，讓人看得入迷，但要是沒有當初一句「想見你」，一切便從來沒有發生過？黃雨萱、陳韻如、王詮勝、李子維和莫俊傑又會怎樣？

《想見你》是一套時空穿越的愛情故事。（《想見你》劇照）

時空穿越的《想見你》再一次挽救台劇形象，在中港台的討論區都是熱話，故事大綱看似簡單：黃雨萱（柯佳嬿飾）在2年前因飛機失事失去了摯愛王詮勝（許光漢飾），一句「想見你」，一首伍伯的《Last Dance》讓她回到1998年，重遇已死去的王詮勝，但發現對方並不是王詮勝，而是李子維，她也不是黃雨萱，而是陳韻如，可是1999年的陳韻如會死去，他們想改變現實而展開一段穿越愛情。

編劇每一集的堆疊，事情變得沒有想像中簡單，讓人「諗爆頭」，因而令《想見你》成為「神劇」。

就在大家愈想愈複雜時，結局最精彩不是誰是兇手，而是人心。

《想見你》主要事件發生時間線＝＝＞

+ 7 + 6 + 5

（以下有劇透成分）

陳韻如的心房。（《想見你》劇照）

是他殺，還是自殺？誰能置身事外

當大家都以為殺死陳韻如的兇手，便是被謝芝齊附身的謝宗儒時，謝芝齊告訴我們是黃雨萱。但與其說是黃雨萱，不如說是這個只接受「正常」的世界：「異性戀」殺死了王詮勝；「樂觀」殺死了陳韻如。

黃雨萱心愛的王詮勝其實是李子維所附身，而在這之前真正的王詮勝是位同性戀者，他向男同學表白，當時他身邊的人都不接受，心儀的男同學更帶頭欺凌他，最終，他選擇離開人世。

陳韻如是一個悲觀內向的人，直到被黃雨萱附身，她變成一個樂觀外向的人，不只李子維，就連家人、同學都慢慢喜歡上她，她不再是「Nobody」，一次黃雨萱穿越失敗，她又變回當初的樣子，她再努力裝作是黃也沒有辦法，她都不是，人人都拜託她不要像以前般寂靜，很討人厭，李子維也不再直視她，她發現身邊的人原來都不喜歡她，連她喜歡的男生都把她外推，她從天堂跌落谷底，最終把陳韻如推向死亡。

回顧陳韻如讓人心痛的自白＝＝＞

+ 4 + 3 + 2

最怕 怕誰又離開 離開不再回來 《想見你》插曲《逃》

陳韻如歸來，打扮成黃雨萱，搶走李子維，你可能會很討厭這心機重的女生，不說真話，直到她決定尋死向困在心裡的「黃雨萱」自白，心痛得讓人自責：啊，真正令她尋死，是因為大家都抗拒內向的她，不被接受。

我們所理解的世界必須是正面、樂觀、正義；要是你負面、悲觀、自私，都是不認同的，可是我們怎能要求每個人天性樂觀？又有誰不想做一個好人、一個快樂的人？

陳韻如雖是內向，但也渴望被關注。（《想見你》劇照）

我們都需要學習安慰的陪伴

悲觀不是他們的錯，錯在我們喜歡把自己的一套放在別人身上，不知不覺傷害了他人，人生只有一次，不像劇集能穿越、沒有take two，世界需要的是多一份關心、理解。安慰說話不是人人懂得說，與朋友訴苦，最常說的是「加油、努力」，陳韻如回：「我明明已經這麼努力了，為甚麼你們每個人都還要叫我再努力一點、要我再更好，跟我說你要開心、你要快樂，你不要變回以前的陳韻如。為甚麼？就因為我不是你們期望中的樣子？」

安慰說話不易說，陪伴才是最好的安慰，筆者永遠不能忘記一位友人說：「人人都跟我說看醫生，只有你把我看是正常的。」只要多一點點行動，別說拯救生命這麼偉大，但他們總感受到一點點喘息的空間。

一起追劇的你覺得結局如何？（《想見你》劇照）

這一次我選擇相信你，相信你經歷這一切的悲傷之後，你會發現你會那麼想要消失在這個世界上；不是因為你對這個世界太過失望，是因為你對這個世界有太多的期望。 黃雨萱

這次，墜樓瞬間，依舊有想拯救陳韻如的莫俊傑，對方卻由尋死的陳韻如換上求存的黃雨萱，最後一次穿越，成功了。黃雨萱選擇放棄與李子維穿越的愛情，救回陳韻如、王詮勝、李子維和莫俊傑，一切回到起點。