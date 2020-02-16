《愛的迫降》孫藝珍狂換12名牌手袋　逐集解構哪潛力款女生必投降

【愛的迫降．大結局】韓國最近熱播的《愛的迫降》2月16日播出大結局，無論是劇情、玄彬與孫藝珍的緋聞都是一眾劇迷所討論的話題，就連劇中飾演財閥的孫藝珍身上所穿的服裝、手袋都引起熱話，每件都是Designer band的設計，一次包覽今季手袋款式，未來更有望成為人氣手袋。

孫藝珍穿Celine 散發財閥霸氣

孫藝珍在《愛的迫降》穿上不同品牌的造型，猶如走時裝騷般。（《愛的迫降》劇照） 《愛的迫降》講述南韓財閥尹世莉（孫藝珍飾）因為一場意外而踏入北韓的地域，剛好遇上北韓精銳軍官利正赫（玄彬飾），並開展回南韓之旅以及二人的愛情故事。 身為有錢人的孫藝珍，當然是整身都是名牌，在瑞士的戲份時，孫藝珍身穿帥氣的杏色格紋西裝褸配藍色間仔襯衫、牛仔牌，加及膝靴，復古又不失財閥的霸氣，原來服裝是來自Celine的出品，單是外套而價值2萬4千元港幣，而襯衫則是5千3百元港幣。

孫藝珍揹着Chanel 2020 早春系列的手袋。（《愛的迫降》劇照）

Chanel：Tote

孫藝珍在第11集時跟玄彬外出購物時，便以深色格紋套裝配上Chanel 2020 早春系列中的白色Tote Bag。

這手袋是由Virginie Viard全新設計，長方形設計，袋身有品牌標誌性的菱格紋，袋邊則用tweed手功包邊，另附有一條金屬皮揹帶，可手挽也可側揹；共有3個尺寸設計，孫藝珍的是細號，另有大號和垂蓋設計；外形有點像2018秋冬系列擁出的「Chanel 31」，但 Tote Bag 設計較挺身，感覺俐落、帥氣一點。

孫藝珍在瑞士的戲份都揹着Celine手袋。（《愛的迫降》劇照）

Celine：Triomphe

由Phoebe Philo所掌控時，Celine Box系列便是品牌經典手袋代表，直到Hedi Slimane的改革，經典手袋不再是 Box系列，更有Hedi第一個Celine系列中的Triomphe Bag，而在瑞士時，孫藝珍便是揹着Celine Triomphe遊歷，並初次遇到玄彬。

Triomphe系列Hedi加入Celine創辦人Celine Vipiana從凱旋門鐵鏈汲取靈感的「孖C」金屬鋼釦（稱Blazon Chaine），並融合Phoebe設計的Classic Box袋形，創造全新經典，又承傳影響着Celine的兩位重要人物設計。

Longchamp Roseau 系列是小資女之選。（《愛的迫降》劇照）

Longchamp：Roseau

雖然是有錢女，孫藝珍也不是所有手袋都是萬元起跳，在第1集孫藝珍身穿全黑V 領 Balmain 黑裙出席家庭聚會時，手上竟然是小資女都負擔得起的Longchamp Roseau系列。

手袋是品牌經典之一，而孫藝珍的變奏版在今季十分火熱，在剛過去的New York Fashion Week中，不少時尚達人都是手執Roseau手袋，其以寬版包銅設計，簡約又日常，袋身更加有品牌經典的竹節開關作為點綴，另附有可拆式揹帶，增添更多穿搭變化；手袋共有3個尺寸，最便宜只需HK$3,750。

【霸氣孫藝珍穿搭】按圖看看更多劇中出現手袋款式 ＝＝＞