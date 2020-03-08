【煲劇防疫】推介Netflix六部「推理神劇」　懸疑劇情動腦解悶

知性女生
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【新冠肺炎】武漢肺炎疫情持續肆虐，Home Office、放假都宅在家中，避免人多聚會之餘也能慳兩個口罩。宅在家中總不能無所事事，不如煲劇防疫，看看推理劇，解悶之餘動動腦筋！

對於喜歡推理、懸疑劇情，或者熱愛不停思考、抽絲剝繭的朋友們，編輯這邊要大力推薦6部Netflix原創戲劇，讓大家在宅家抗疫的時候不無聊，一頭鑽進燒腦的境界吧！（按圖放大）▼▼▼

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6部Netflix燒腦神劇推介：

1. 《香水》（Perfume）

2. 《不可置信》（Unbelievable）

3. 《安眠書店》（You）

4. 《慘雨》（The Rain）

5. 《河谷鎮》（Riverdale）

6. 《闇》（Dark）

這6部影集，是編輯超愛的口袋名單！當然,Netflix上依然有許多看不完的劇，重點是我們是否有在戲劇中，獲得一些對生活的靈感或人生道理，讓「追劇」變得再更有意義一點，趁著新年假期快來追一波吧！

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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