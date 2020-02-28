【煲劇清單】媽媽減壓必煲劇集　《想見你》被捧為2020年神劇

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，教育局早前宣布學生最快於4月20日分階段復課，媽媽除了要上班還要照顧子女及跟他們的網上功課，壓力非常大！要減壓當然要煲劇啦，最近有不少值得一看的中、日、台及韓劇，趁仔女睡覺一於煲劇輕鬆一下！

熱爆韓劇《愛的迫降》

近期話題性最高的劇集非《愛的迫降》莫屬啦！雖然於農曆新年的煲劇清單中我們已經介紹過這個劇集，但由於劇集早前已經播映完畢，媽媽們可以一氣呵成，用一晚時間馬拉松式部劇啦！

劇集由真人真事改編，孫藝真、炫彬主演，為近期最受歡迎及討論度最大的韓劇之一，收視連續奪冠。劇情講述某一天財閥繼承女突然因為颶風發生了降落傘事故並迫降在北韓，之後和默默守護她並愛上她的特級將軍發生了絕對隱秘的愛情故事。

+ 7 + 6 + 5

被捧為神劇《想見你》

另一套近期話題性亦非常高的劇集為台劇《想見你》，劇情融合愛情、魔幻、靈魂穿越、推理燒腦等題材雙時空主線故事並行，分別描述2019 年黃雨萱與王詮勝、 1998 年的陳韻如和李子維的故事。劇集最近播出大結局，在香港掀起煲劇熱潮。

+ 3 + 2

漫畫改編《梨泰院Class》

由朴敘俊、金多美及權娜拉等出演的JTBC韓劇《梨泰院Class》上月尾首播已經錄得平均5%收視，刷新了JTBC劇集首播的最高紀錄。故事講述社會充斥各種不平等的事，朴敘俊為了為意外身亡的父親復仇，在梨泰院開設了一家小酒館。

+ 5 + 4 + 3

金泰希復出之作《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》

韓國女神金泰希久違復出之作《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》剛剛播出，首播創下 5.9% 的高收視，劇集以過世5年的母親、痛失妻子後的丈夫，及兩人的女兒為主角，講述成為鬼魂的媽媽為了投胎成人，參加49天「投胎計畫」的故事。

節奏明快《人格四重奏》

沒有太多時間煲劇的媽媽們可以選擇看短篇電影《人格四重奏》（Persona），由IU與四位導演合作，呈現四種不同題材的短片，包括女兒與後母之間的明爭暗鬥、苦苦糾纏的愛、年輕人對性的好奇，以及懷念逝去的愛。《人格四重奏》四條短片約19至27分鐘，總片長僅1小時28分鐘，適合想「速戰速決」的媽媽。

姊弟戀《下一站是幸福》

陸劇《下一站是幸福》亦非常受歡迎，劇情以大齡熟女談姊弟戀為主線，是一套幽默搞笑、高甜的愛情片，想看偶像浪漫劇的媽媽必看！

+ 4 + 3 + 2

《三生三世枕上書》

另一套陸劇《三生三世枕上書》亦掀起煲劇熱潮，作為《三生三世十里桃花》第二部，劇集開播一周就累積10億點擊率。劇中白鳳九（迪麗熱巴飾）同東華帝君（高偉光飾）上演三世情緣，粉絲必看。

+ 6 + 5 + 4

《下輩子我再好好過》

日劇《下輩子我再好好過》改編自日本漫畫《來世要好好地做》，近期掀起網上討論，講述一班日本年輕男女對性愛的渴求。女主角更同時擁有5位性伴侶，相反她的同事卻是萬年處女，兩位極端女性揭示年輕人的愛情觀。劇集以新一代愛情觀為主線，相比起其他劇集較為新鮮。