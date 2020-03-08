單身是注定或一時欠運？金鍾國挑戰「戀愛細胞測試」結果神準？

韓國綜藝節目《RunningMan》的王牌「能力者」金鍾國，鮮有與女星傳出戀情緋聞，更被稱為「愛情絕緣體」。現年43歲的金鍾國憑健碩的身型、力量和陽光笑眼吸引很多的大媽和少女粉絲，可是多年來的他也單身一人，令到早踏入成家立室之齡的他急切地在節目放話：「我希望我可以快點結婚。」但現實中，他的愛情狀況卻事與願違。

早前，韓國城中「黃金單身漢」金鍾國在綜藝節目《我家的熊孩子》進行現時韓國十分流行的「戀愛細胞」測驗 (《我家的熊孩子》圖片)

早前，韓國城中「黃金單身漢」金鍾國在綜藝節目《我家的熊孩子》進行現時韓國十分流行的「戀愛細胞」測驗，「戀愛細胞」目的是幫助一些長年單身的朋友找到為何一直單身的原因，測驗總共有十個項目，符合當中3個的戀愛細胞便是代表單身的你戀愛細胞是完全正常，只是差一點點的戀愛運 ；符合當中4至7個是戀愛細胞項目，表示你的愛情神經暫時處於沉睡狀態，需要別人的提醒或是介紹才可以「出 pool」成功，假如你符合8個或以上的項目的話，便代表戀愛細胞已死亡。

金鍾國在玩測驗的時候，更是中了9個的項目，當時更被一眾嘉賓笑說他的戀愛細胞已「死」，難怪會單身多了。想了解自己為何單身多年的朋友，也可以測試自己的戀愛細胞狀態呢。

接下圖進行「戀愛細胞」測驗，了解自己為何會單身？