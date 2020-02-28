39歲鍾欣潼阿嬌居家護髮美容法　戒掉四大惡習避免愈大愈醜

現年39歲的鍾欣潼（阿嬌）自從與台灣醫生賴弘國結婚後便積極調養生息，實行生育計劃，更為增加懷孕的機會而作了雪卵的準備。不過，近日阿嬌除了積極調養身體外，更在小紅書分享自己的日常皮膚和頭髮護膚的小習慣，告誡一眾的女生也不要忽視外在的護理。在抗疲的日子，因要減少外出而未能上髮型屋、美容院好好護理不要緊，從居家保容細節做起，都可以慢慢變美。

現年39歲的鍾欣潼（阿嬌）不時在小紅書分享自己的日常皮膚心德。(ig@q_gill)

39歲的鍾欣潼（阿嬌）保養得宜，在臉上也絲毫看不見歲月的痕跡，婚後的她更增加成熟的女人味，讓一眾從小到大支持她的粉絲也想窺探阿嬌的護膚小技巧和習慣。適逢小紅書的興起，不少的女星也在網上頻頻發帖與粉絲互動，近日阿嬌便分享自己美容護膚心得，更坦言日常生活不可能犯以下四個壞習慣，否則樣貌便很易變得愈來愈醜。

按下圖回顧鍾欣潼（阿嬌）過往十多年前的照片：

+ 5 + 4 + 3

一、濕髮梳頭

鍾欣潼（阿嬌）指濕髮的時候梳頭會對髮質造成很大影響 (小紅書@鍾欣潼)

婚後的鍾欣潼（阿嬌）也積極抓緊每個賺錢的機會，更頻頻攜著丈夫賴弘國亮相內地綜藝節目，如《花花萬物》等。婚後生活忙碌的她，曾為了節省時間去休息，經常於濕髮的時候梳頭。可是，久而久之她發現髮質出現很多毛燥，更十分容易折斷，於是阿嬌警告：「千萬別濕髮梳頭！」。

鍾欣潼（阿嬌）提醒女生不要濕著頭髮的時候梳頭(小紅書@鍾欣潼) 原來當洗頭髮的時候，髮絲吸收水份後會膨脹變大且變軟，加上平時依附在髮中毛鱗片的油脂也都被洗去了，失去應有的潤滑保護作用。當我們處於濕髮的時候梳頭令髮絲之間的摩擦增大，毛鱗片更加容易翹起和張開，繼而受損變得毛燥，因此阿嬌提醒梳頭的時候，盡量不是濕着頭髮。

二、選用過熱的水沖刷頭髮

鍾欣潼（阿嬌）指出選用過熱的水沖刷頭髮會令頭髮變得脆弱(小紅書@鍾欣潼)

鍾欣潼（阿嬌）在小紅書發文表現自己平日也喜歡一邊洗澡一邊洗頭髮，她喜歡使用偏高溫的熱水洗澡，並使用同溫度的熱水洗頭髮，時間久了，她發現頭皮十分痕癢，後來看醫生才知道因為使用過熱的水沖洗頭髮所致，熱水把可以滋潤頭皮的健康油脂都洗走了，令到頭皮變得乾澀，繼而感到痕癢，更提點大家不要貪圖一時的「溫暖」和方便，破壞頭皮的健康。

三、邊吃飯邊補唇膏

鍾欣潼（阿嬌）指出邊吃飯邊補唇膏會令唇部皮膚變得十分乾 (ig@q_gill)

身為藝人的鍾欣潼（阿嬌）當然時時刻刻也保持最佳的樣貌示人。不過她看見一些比她着重外表的人，因過份擔心唇膏脫色，而在吃飯的時候，一邊吃飯一邊為補唇妝。阿嬌明言很擔心對方的嘴唇，因為不間斷地使用有色唇膏磨擦嘴唇，會讓唇部的皮膚變得十分乾，更是非常不衛生。因此阿嬌建議女生如果有重要的約會時，可以選用「不掉色唇彩雨衣」（Lip Coat）的唇部產品，防止唇膏脫色的同時更可以作為保護膜來保護嘴唇。

四、敷完面膜不洗臉

鍾欣潼（阿嬌）在小紅書表示自己以往很喜歡敷完面膜不洗臉(ig@q_gill)

有時候很多的睡眠面膜都表示敷完後可以直接不洗臉睡覺，達到皮膚護理的同時更十分的方便省時。可是，阿嬌也明言自己偶爾也想躺在被窩裡，更是敷完面膜完全不想動的狀態，心想時候長一些更可以充分吸收面膜裡的精華，其實一切都是懶惰作祟。

阿嬌指出當皮膚吸入足夠的水份後，若臉上殘留多餘的精華，當你不洗掉的話會出現堵塞皮膚毛孔的問題，更會令敷面膜的效果弄巧反拙，所以她說多懶惰也需要把它們洗掉，然後進行平日的護膚習慣。

按下圖看更多鍾欣潼（阿嬌）的照片：