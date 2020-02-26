Demi Lovato獻唱國歌獲讚圓十年夢　曾兩個月日日吸毒兩度險死

早前美國歌手Chaka khan在NBA明星賽事以賣弄歌喉的方式演唱美國國歌，被網民揶揄「災難級別」可媲美在2018年以爵士慵懶唱腔演唱國歌的前Black Eyed Peas主唱Fergie。 不過，近日在第54屆超級碗（Super Bowl）獻唱國歌的歌手黛咪·洛瓦托（Demi Lovato）卻被網民大讚水準和氣勢是繼1991年已故的「鐵肺歌后」Whitney Houston獻唱國歌之後，另一個可成為「經典版本」的國歌表演。

賽前歌手黛咪·洛瓦托（Demi Lovato）以雄壯有力的聲腔唱出國歌(GETTY)

一年一度的美國體壇盛事《NFL超級碗》（Super Bowl）剛在月頭完滿結束，而每年賽事當中的半場表演（Halftime Show）往往都成為全場焦點，繼上年Maroon 5被網民評為「史上最差」的表演外。今屆的焦點除了放在成功邀得兩位拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）和Shakira同場合唱，Demi Lovato的演出更不容忽視，將全場的氣氛推至高潮。

One day, I'm gonna sing the national anthem at a super bowl. Onnnee dayyy.... — Team Demi (@ddlovato) February 7, 2010

賽前歌手黛咪·洛瓦托（Demi Lovato）以雄壯有力的聲腔唱出國歌，能在《NFL超級碗》（Super Bowl）表演國歌也是她十年前的願望。在她堅定雄厚的歌聲下，更讓人回想曾過量吸毒而昏迷的她，如今以流放自如的台風和歌聲訴說自己克服毒癮，不再浪費本應是屬於自己的精彩人生。

不斷沉醉在毒品世界 迷失方向

現年27歲的「搖滾公主」女歌手黛咪·洛瓦托（Demi Lovato）以往不斷沉醉在毒品世界更迷失方向(ig@ddlovato)

現年27歲的「搖滾公主」女歌手黛咪·洛瓦托（Demi Lovato）年紀輕輕便走過數段可輕易改變自己人生的重大經歷。迪士尼童星出身的她早在17歲時，便憑偶像片《搖滾夏令營》（Camp Rock）走紅，加上鐵肺的歌聲和正面陽光的外表讓她成為不少青少年的偶像。當時的Demi人間歷練不多，她猶如一顆剛巧被灑在溫室外發芽成長的種子，又幸運地落在一個陽光充足的地方茁壯成長，可是成長過快卻令根莖脆弱得很，變得容易折斷。

她在個人紀錄片《Demi Lovato: Stay Strong》深情剖白自己在17歲的時候因竄紅過快，難以承受各種的壓力和誘惑，繼而染上酒癮、自殘、飲食失調和毒癮，直至一度需要進入戒毒中心戒毒為止。

「我根本沒有方法去專心工作，也根本沒有想要清醒的時間，我會在飛機上找地方吸食毒品，我甚至可以吸食一整個夜晚，我想我大概有兩個月的時間每天都在碰毒品吧。」 黛咪·洛瓦托（Demi Lovato）

多年來黛咪·洛瓦托（Demi Lovato）抗毒癮之路還未到盡頭(ig@ddlovato) 當時期男友Wilmer Valderama更陪伴Demi積極振作，成為她改過自新的支持和督促者，更成功有足足六年的時間讓她並沒有再接觸海洛英，有時候需要的除了是時間療傷外，最重要的是自己明白自己的傷口在哪，然後對症下藥。重新振作的她為動畫電影《FrozenＩ》獻唱主題曲《Let It Go》，歌曲隨後更成為上千萬小朋友也會琅琅上口的兒歌，令她的事業再登上另一個的高峰。不過男友卻沒能夠與她分享之後獲得的成果，分手一事再令她再陷入另一個的困境。

按下圖看更多黛咪·洛瓦托（Demi Lovato）的日常照：

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人生總是跌跌撞撞 不應浪費每一個能讓自己成長的機會

昏迷的頻死經歷令Demi Lovato在社交媒體首度開腔寫道自己的心聲 (ig@ddlovato)

當以為Demi Lovato能成功放下吸食毒品的心癮後，卻在沒有先兆的情況下，在2018年在家中被人發現她再次疑似吸毒過量，送院救治時更失去意識。吸毒昏迷的瀕死經歷令她意識到若自己選擇再沉淪在黑暗舒適的快樂當中，自己永遠也沒有機會看到光明的一刻。

「我要開啟人生新章節，當一個真正的自己，而不是去符合別人的標準，所以，這就是我的身體，我不感到羞恥和害怕，我還是感到驕傲，因為它曾與我經歷過大大小小的戰役，接下來也會持續讓我快樂。」 黛咪·洛瓦托（Demi Lovato）

Demi Lovato明白人生苦短，要面對自己內心的種種問題和恐懼，逐一和它們和解。(ig@ddlovato)

人生苦短，每個人也需要為自己的人生負上責任，唯有自己可以改變過往不堪入目的經歷。或許就Demi她所行第一步，就是需要面對自己內心深處的恐懼，她在網上發文表示自己上傳的照片都是修飾的，她從前無法面對自己身體的恐懼，但現在她決定敞開心胸，與自己的身體和解，讓它獲得重生的一天。

就像Demi所說的一樣，你愛你的身體，像愛一個驍勇善戰的戰士般，讓它陪你走過每場戰役，或多或少留下觸目驚心的疤痕，但是它會與身體一起成長，就讓自己驕傲地面對每個變化，不需要浪費每一個能讓自己學習成長的機會。

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資料來源：CNN，Dailymail