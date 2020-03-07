田馥甄表白愛青峰　楊丞琳爆潘瑋柏侵犯？鬥嘴不反面的男女閨密情

春雷初響萬物萌發，不少圈中藝人也相約一班知心好友遠足來感受大自然的魔力。近日台灣女星田馥甄（Hebe）更相約早幾年宣布休團3年的「台灣天團」蘇打綠，當中的主唱吳青峰一同行山踏青，更同時發布帖文說：「與寶貝兒阿轟（青峰）一起去踏青」，相信用到寶貝兒稱呼對方，也透露出他們的感情非常深厚，難怪不少網民也說他們是圈中數一數二的「好閨密」。

近日台灣女星田馥甄（Hebe）相約蘇打綠主唱吳青峰一同行山踏青 (ig@hebe_tien_0330)

剛剛在台灣小巨蛋完成舉行首個個人演唱會的吳青峰，卻陷入音樂著作權問題的官非中 (ig@imqingfeng) 剛剛在台灣小巨蛋完成舉行首個個人演唱會的吳青峰，卻迎來一件壞消息，昔日與他情同父子的恩師林暐哲卻因為歌曲著作權的問題，導致感情決裂需要對簿公室，被煩憂事纏繞身心的青峰，慶幸得圈中好閨蜜田馥甄（Hebe）相約遠足來放鬆心情，他更在網上發文表示：「美好的友誼之手，卻能有如此巨大溫暖。」言辭之間不難發現其彼此之間「情比金堅」的感情，也讓一眾網民回想起圈中有數對不是姊妹卻猶勝「姊妹」的男女好閨密，相信當中不得不數楊丞琳與潘瑋柏；林依晨與鄭元暢吧！

吳青峰、田馥甄（Hebe）

吳青峰和田馥甄（Hebe）是認識多年的好朋友 (ig@imqingfeng)

吳青峰和田馥甄交情甚篤，田馥甄更在對方開個人首個演唱會的時候，送上一個花圈和祝賀卡(FACEBOOK@田馥甄) 田馥甄（Hebe）和吳青峰相識多年，也是台灣娛樂圈中公認的「好閨蜜」，兩人更不時在網上發文調侃揶揄對方，不過卻沒有因而傷害彼此的感情。早前，吳青峰在台北小巨蛋舉行個人演唱會，身為好友的田馥甄當然送上一個豪華的花圈充場面，她更在祝賀的卡片上寫上：「好音樂不會被忘記，吳青峰我愛你！」卡片下款填上馥甄兩字，大聲的告白，真正的好友不會介意讓全世界知道她很愛你。

吳青峰在多年前，更親自為田馥甄寫下一首歌《妳》，他也在訪問中透露：「這首歌一直是我寫給別人的歌裡面，是我最喜歡的一首之一！」親自填詞的他，以歌抒發兩人真摰友情：「看著妳偶爾清醒，偶爾睡；偶爾沮喪掉下淚，妳的痛我永遠無法體會；但我明白我的心和妳同一邊」、「最寂寞是痛找不到語言，但我希望我的歌到妳心裡面」歌詞正正是描述對方的痛、煩憂、流下眼淚，他都會一一看在眼內，並默默在她的身邊支持她，因為最好的關心便是陪伴，陪伴田馥甄走過被傳媒冠以「同性戀」的黑暗時候，讓她在富感情的歌詞中支出力量。

+ 5 + 4 + 3

林依晨、鄭元暢

林依晨和鄭元暢因合演2003年台劇《惡作劇之吻》而結交成為好友 (FACEBOOK@鄭元暢)

在2003年台劇《惡作劇之吻》紅極一時，更成功讓劇中飾演男主角江植樹的鄭元暢，與傻大姐袁湘琴的林依晨成為閨密好友，更在中港台上獲得很高的人氣，即便劇集完結兩人並沒有因而「劇終人散」，而是一直保持友好聯繫和不時相聚餐聚舊。然而，十多年後的林依晨選擇在2015年時與相戀兩年多的圈外男友林于超訂立一生一世的婚約，當時身為好友的鄭元暢因行程忙碌未能抽空出席，但卻送上一份心意貴重的祝賀人情，便是送上金額達13萬1400元的大紅包來祝福林依晨與丈夫擁有「一生一世」的婚姻。

「我們很互補，互相照顧。」 林依晨

「我們是老戰友，也是超越家人般的那種情感連接。」 鄭元暢

兩人再度同框在內地真人騷《非凡搭檔》合作，揭示兩人多年來建立的默契和合拍度 (FACEBOOK@鄭元暢) 多年後兩人再度同框在內地真人騷《非凡搭檔》合作，節目中種種甜蜜的友情舉動、無需言語的默契感和合拍度，都是處處表示她們之前的「好感情」。在3個月的拍攝當中，他們更一同走過了世界上12 座的奧運城市，同時更拿下節目的年度冠軍，可見他們始終相知相惜，那股純真美好，正是一份會為你在外披荊斬棘，教會彼此成長的好友情。

+ 7 + 6 + 5

楊丞琳、潘瑋柏

有一種友情叫潘瑋柏和楊丞琳，親密無間猶如情人 (ig@willpan23)

有一種友情叫潘瑋柏和楊丞琳，親密無間猶如情人，不過他們始終是一對互相支持和慰問的好朋友。早年因拍攝劇集《不良笑花》而成為朋友，兩人私下的相處也十分的隨性，只要想起對方便會打一通電話邀請對方出門吃飯，有時候也會互相揭對方傷疤，令人哭笑不得。不過，就是彼此在對方的心中也存在一定的位置，才可以在對方面前，那麼的任性地討快樂和安慰。

有一次楊丞琳的丈夫李榮浩曾在演唱會上公開親吻她的臉頰。事後，她的「男閨密」潘瑋柏便為了以揶揄女方，找來李榮浩模仿當時世紀一吻的照片，一模一樣的舉動令網友大笑不已，也讓網民見證一段相撕相殺的友情，而楊丞琳也多次公開說：「人生中能夠認識一個這麼真心、大方和重義氣的朋友（潘瑋柏），我真的很感恩。雖然我倆常常是以鬥嘴的方式互動，但其實我真的超愛他。」

