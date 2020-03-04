39歲金泰希產後復出更勝從前　自製凍齡食譜　營養師：可去水腫

金泰希暌違幕前五年，近日以韓劇《再見媽媽又再見》重新回歸幕前工作。在韓國被公認為「零整容」母胎美女的39歲金泰希，懷孕生女兩次卻能依舊維持窈窕的身材，難怪劇集剛首播時，其凍齡保養得宜的美貌和身材再掀討論，不僅在劇中透出她毫無違和的少女感之外，網民封她為「南韓第一美」美譽，她果真是當之無愧。

金泰希，近日以韓劇《再見媽媽又再見》重新回歸幕前工作，凍齡樣貌引起網民好評 (《再見媽媽又再見》劇照)

有「南韓第一美」之稱的金泰希產後強勢回歸電視圈，更以自身熟悉的身份出演家庭劇《再見媽媽又再見》，更在劇中擔任有5年鬼齡的鬼媽媽車瑜理。劇情是講述擔任母親的金泰希，因事故去世卻捨不得女兒，於是成為鬼魂陪伴在女兒身邊，更因性格開朗的關係讓她完全適應鬼世界的生活，更因而獲得一次重新做人的機會。超催淚的劇情觸動人心外，金泰希在劇中超凍齡的樣貌更是一大亮點，原來這位能收服「韓國天王」鄭智薰（RAIN）的金泰希，也有四個黃金凍齡法則。

按下圖看更多韓劇《再見媽媽又再見》的劇照：

+ 5 + 4 + 3

一、工作以外的時間盡可能不化妝，著重每個護膚步驟

金泰希在工作以外的時間盡可能不化妝，也十分著重每個護膚步驟(ig@kimtaehee99)

因工作的關係，金泰希接觸到化妝品的時間總是比平常人為多，雖然婚後懷孕減少了很多幕前工作的機會，但她仍然保持一個習慣，就是不用工作的時候，也是盡可能不上妝，給皮膚一個放鬆和休息的時間。她更分享比起購買昂貴的化妝品，其實更應該要著重平日的護膚步驟。例如：早上會使用質地較為透薄輕盈的護膚品，而晚上便會選用較為滋潤和適合夜間修復時使用的護膚品。

很多韓國的皮膚護理品牌都找金泰希為代言人 (ig@taeheekim80) 當中她更分享自己的護膚程序是早上先用化妝水作為基底；再用精華；然後到乳液和眼霜，晚上的護膚程序便是先徹底卸妝，重點要記得頸部也是不能忽略卸妝的部分；清潔完之後便使用化妝水；精華；面霜和眼霜。

二、愛吃自家製山藥食物

金泰希曾在綜藝節目《Get It Beauty》表示自己愛吃自家製山藥食物 (《Get It Beauty》圖片)

金泰希曾在綜藝節目《Get It Beauty》中公開美容養顏秘訣，其中一樣便是她愛吃自家製山藥食物，常常親自下廚烹調山藥煎餅，她也會稱這款的食物為「抗老煎餅」。因山藥含豐富的纖維素和熱量低的同時，更可以增加飽足感。加上做法十分的簡易，只需要將山藥磨碎後與麵粉拌和，然後把山藥粉團搓成一片後，放在平底鍋煎熟便可以，也需要緊記鹽不需要加太多，有點味道便可以，以免涉取過多的鹽分導致水腫的問題出現。

金泰希常常親自下廚烹調山藥煎餅，也會為山藥煎餅加上不同的配料 (《Get It Beauty》節目) 根據香港社區營養師協會主席梁穎恩（Bonnie）指出山藥含有豐富的鉀質，可以幫助身體去水腫，同時山藥含有豐富的膳食纖維素，人們進食後可以有效幫助腸部的蠕動，從而減少出現便秘的情況。

三、飲紅豆水

金泰希平日也會放鬆自己喝一喝飲料 (ig@kimtaehee99)

平日金泰希也很喜歡喝水，更曾在節目中表示自己每天會喝約兩公升的水，因為她相信多喝水有助身體排出多餘的毒素和增加身體的新陳代謝。不過，她除了喝水外，她每周最少也會喝約兩次的無糖紅豆水，因為適量的紅豆水能有效幫助身體消除水腫的問題，同時更可以調理月經的問題外，讓女性的臉色變得更為紅潤和有血紅的感覺。營養師Bonnie指出紅豆水與山藥一樣，都是含有豐富的鉀質，都是有助身體去水腫的功效。同時，紅豆水含有豐富的益生元，身體吸收後有利排便，若飲用紅豆水的時候，會把紅豆一併食用的話，也可以吸收當中的高纖維素，從而增加飽肚感。

四、瑜珈運動幫助瘦身

出道多年的金泰希也維持多年的好身材 (GETTY)

婚後與「韓國天王」鄭智薰（RAIN）生下兩位可愛女兒的金泰希，在產後六個月瘋狂運動之外，因她深信懷孕到誕下孩子之後的六個月是減肥的黃金時間，如果是認真努力減肥的話可以讓身體重量快速回到產前體重。同時，她也表示自己平日的運動是做瑜珈，利用瑜珈不同的動作來伸展拉筋，訓練身體不同部位的肌肉穩定度外，拉筋更可讓身材的線條變得更加緊緻。

【按圖看】金泰希縱然已是兩女之母，身形及外貌反而猶勝從前：