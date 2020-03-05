譚凱琪相戀8年結婚　曾戀丁子高　少婦聯盟情路大不同誰最幸福？

人稱「眼鏡女神」譚凱琪（Zoie）近日宣布與相戀8年的圈外男友莊日宇（Enrico）入紙註冊結婚，更在網上發表愛的宣言：「風雨同路，風雨不改，牽著你手直到永遠。」甜蜜告白羨煞旁人。身為少婦聯盟成員之一的她，更獲得陳凱琳（Grace）、「沈大師」沈卓盈和近日憑《大醬園》細么一角獲得高人氣的龔嘉欣，一眾閨蜜們的愛意祝福。

人稱「眼鏡女神」譚凱琪（Zoie）近日宣布與相戀8年的圈外男友莊日宇（Enrico）入紙註冊結婚 (ig@zozotam1o1o)

由藝人譚凱琪（Zoie）、陳凱琳（Grace）、沈卓盈（Jess）和龔嘉欣（Katy）成立的少婦聯盟成軍已經有三年之多，各人的感情維持得相當深厚。當年她們四位因拍攝劇集《平安谷之詭谷傳說》而結緣成為好友，更組成「少婦聯盟」，成為彼此在演藝事業發展的同路人或是支持者。多年後，當中的陳凱琳、沈卓盈和譚凱琪也相繼找到一生的最愛，結婚甚至生兒肓女，如今還是單身一人的，只餘下仍在拼博演藝事業的龔嘉欣，不知道哪位人妻的婚姻最讓女生羨慕呢？

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陳凱琳（Grace）：一拍即合收服圈中「花心男」

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎結婚後，一直恩愛非常 (ig@ghlchan)

少婦聯盟當中最早結婚的是由選香港小姐入行的陳凱琳（Grace），當上香港小姐冠軍。剛入行便成為無線力捧的當紅花旦，獲得不少磨練演技的機會。在2015年拍攝劇集《殭》的時候遇上曾被稱為「花心蘿蔔」的鄭嘉穎，兩人因戲生情，更由前後輩的關係發展成戀人。最讓傳媒驚訝的是入行多年的鄭嘉穎除了曾承認王馨平的六年情外，與她曾傳過緋聞的女星如：周麗淇、佘詩曼和陳敏之等的女星，也是一一的否認。可是他卻承認與年輕自己22年的陳凱琳，無懼被世人批評是「父女戀」，選擇公開承認與她的戀情。

婚後，陳凱琳（Grace）在鄭嘉穎的生日，刻意為她送上生日驚喜 (ig@ghlchan) 當時鄭嘉穎更說過：「多年前，我曾與媽媽說過我大概這一輩子都不會結婚了，直至遇上她（陳凱琳），一切都變了！」。他多次在公開訪問當中談到對方（陳凱琳）帶給自己的快樂是從沒有感受和接觸到的，更表示自己拍拖一年的時候，已經很想向對方求婚。拍拖３年的時候，兩人終於攜手共度人生，鄭嘉穎更給予對方一個夢幻婚禮，承諾不論甚麼的情況也照顧對方一生一世，婚後兩人幸福甜蜜，更成功誕下一子，組織幸福家庭。

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沈卓盈（Jess）：感情路上一直尋尋覓覓

沈卓盈（Jess）與拍拖3年的圈外男友杜灝標（Calvin）結婚，更公開當時在外地所拍攝的婚照 (ig@jessie_sum)

入行多年的沈卓盈（Jess）在感情路上一直尋尋覓覓，曾與飛機師、金融闊少和商人相戀，因此曾被傳媒批評是一個愛「釣金龜」的女星，她反駁如果每次拍拖對方也是富有的人，那她就不用那麼辛苦了。言下之意，每一段的戀情發展也是因為相愛、了解而一起的。多次的戀情也分手收場，直到遇上現任丈夫杜灝標（Calvin）時，她了解到愛情並不需要驚天動地，唯有細水長流的甜蜜才是最觸動，更說現任丈夫是上帝賜給她的一個祝福，多年前的認識，多年後的再遇見，讓兩人一拍即合，互相提醒學習，性格一凹一凸互相包容，相愛3年的時候，當時的男友便向她求婚，男友更在婚禮時大搞驚喜，例如放天燈和秘密練琴彈奏《小幸運》等，也讓沈卓盈感動不已。

男朋友視覺下的沈卓盈（Jess） (ig@jessie_sum) 婚後成為幸福人妻的沈卓盈（Jess）也選擇離開合作多年的無線，踏入新的方向和環境，她卻說自己感到很自由和幸福，因為背後擁有很大的肩膀，當自己感到困惑、疲憊、傷心或是快樂的時候，總是有丈夫與她一同分享，也成為她的避風港。

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譚凱琪（Zoie）：相戀8年歷盡高低起跌

譚凱琪（Zoie）近日宣布與相戀8年的圈外男友莊日宇（Enrico）結婚(ig@zozotam1o1o)

早前憑著劇集《不懂撒嬌的女人》和《大帥哥》獲高很高人氣的譚凱琪（Zoie）選在2020年2月20日公布自己與相戀8年的圈外男友莊日宇（Enrico）進入人生的新階段，也是少婦聯盟當中第三位成為人妻。出道初期的她是小室哲哉的徒弟，也擁有一副好歌喉，因此當時她在《大帥哥》飾演日本間碟時說出流利的日文，也令網民眼前一亮。入行不久曾與丁子高拍拖，分手後，在2012年時遇上經營餐廳的少東莊日宇（Enrico），她入行17年，卻與對方相戀8年，男友一直陪伴譚凱琪經歷在演藝事業上的高低起跌，不離也不棄。

成長於單親家庭的譚凱琪（Zoie）入行以來都十分的努力做好每一個的角色 (ig@zozotam1o1o) 成長於單親家庭的譚凱琪（Zoie）知道母親辛苦撫養四姊妹，年少的她便入行做演員，希望減輕母親的擔子，性格也因而變得十分的獨立，不過即便宣布自己是如何獨立的女性，還是需要男人的愛和關心。遇上困難的時候，男友卻總是在自己的身邊聆聽自己的感受，更沒有忽略自己，給予的承諾也一一做到，讓她感到安心，也願意和渴望可與對方拍一段一生一世的愛情。婚後她的丈夫也十分支持她繼續發展自己的事業。