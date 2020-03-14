【戀愛可以持續到天長地久】嚴選日劇十大型男醫生　佐藤健非冠軍

你也喜歡醫療劇嗎？精彩的醫術、未知的疾病以及生離死別的糾葛都是該類型劇的看點，而說到具有高水準與受歡迎程度的醫療劇，相信日產作品一定有那麼一部是你心中的前三名，例如《Code Blue》、《Doctor X》等，就算有的已距今超過十年，但到現在依然在相關領域擁有超高討論度——當然啦，有些作品更是捧紅了不少日本鮮肉、熟男大叔，捫心自問自己到底是在看劇還是看帥哥啊！ DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶你一同瞧瞧網友熱議的、日劇醫療劇裡帥氣迷人的醫師有誰，有你的初戀就不要害臊、大聲說出來吧！

第十名：斎藤工

被稱為「魔性之男」的斎藤工多才多藝，不只兼顧演員、歌手、導演的身份，連運動細胞也是一極棒，被譽為是性感魅力派的熟男代表，他在《醫師們的戀愛處方箋‬》中是醉心於工作而忘記戀愛的禁慾男，在《最佳命醫》裡他是為了救助病患而不顧自身安危的敬業醫師，不管是哪一種類型的角色，斎藤工都能圈粉無數，更有日網友表示，他因為《最佳命醫》而成功邁向了醫師之路，相當振奮人心啊！

+ 5 + 4 + 3

第九名：向井理

曾經有個說法，那就是只要是提到有關男星的調查，向井理一定都會名列前茅，因為他就是這麼完美、是每個女孩們的理想對象啊！集顏值、聲線與身材於一身的向井理，首次在《夏日拯救～天空的診療所》挑戰醫生的角色，而該劇因背景設定關係，所以較多是用傳統的手觸、目視、對談等方法去診斷，回歸「醫療的原點」，是帶出各個角色在衝突、挫折中成長的人性劇，值得一看！

+ 3 + 2

第八名：坂口健太郎

在《產科醫鴻鳥》（又名《天才婦科醫》）飾演實習醫生的坂口健太郎，雖然只是配角，但身為鹽系男子的代表，他一出場就擄獲了婆婆媽媽少女們的芳心，多少人希望能在婦產科看見他啊（誤）值得一提的是，雖然坂口健太郎因為當上模特兒而受到關注，但他真正爆紅的契機正是《產科醫鴻鳥》；除此之外，該劇也有綾野剛這一枚帥哥，視覺上真的超滿足～

▼▼按圖放大，10大日劇型男醫生第七至第一位▼▼

+ 18 + 17 + 16

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月06日至2020年03月05日，共二年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『日劇帥醫生』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

10大日劇型男醫生排名（dailyview授權使用）

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