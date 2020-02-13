2020九套推理、愛情春季日劇　《午餐聯誼偵探》教你起底交往對象

天海祐希聯手林宏司將挑戰醫界神之領域；《不知道也無妨》中吉高由里子改行當記者，卻慘成被跟拍對象；大勢男橫濱流星養出超能力「熊貓」！名編劇、推理和戀愛煩惱三大系列，9部強檔日劇讓你冬天在家超精彩！ 日本編劇們大玩新梗，不只在經典題材中加入新元素之外，還帶來許多令人驚豔的原創劇本，整理出三大系列，分別是：搭配神級演員，精彩可期的「名編劇系列」、均由新生代大勢男星、女星主演，加入創新元素的「推理系列」，以及永遠不會缺席的「戀愛煩惱系列」，讓你時時刻刻有新劇，放假不無聊！ ＊下列日劇中文名採台譯

【名編劇系】

1. 《頂級手術刀-天才腦外科醫生的條件 トップナイフ～天才脳外科医の条件～》

新劇《頂級手術刀-天才腦外科醫生的條件》，描述主角深山瑤子（天海祐希飾），是擁有堅強實力與責任感的腦動脈瘤專家，卻在擔任醫院管理職務之後，陷入了工作與家庭的糾結。該劇由《醫龍》系列的林宏司擔任編劇，與天海祐希兩人強強聯手，挑戰在醫界裡號稱「神之領域」的腦外科，果然在開播前就引起話題，甚至有粉絲期待天海祐希能再度帥出新高度，超越米倉涼子的《Doctor-X》系列，成為令和的外科醫新霸主！

+ 3 + 2

2. 《不知道也無妨 知らなくていいコト》

《不知道也無妨》是由《你家是我的事》的編劇大石靜擔任擔綱，和「OL專業戶」吉高由里子聯手出擊。這是吉高由里子首度挑戰記者角色，他所飾演的女主角「真壁凱特」某天發現自己的生父居然是荷李活巨星！而身為記者的她，自己的身世卻成了最大的獨家八卦，凱特該如何面對這一切？裡頭高潮迭起的劇情讓人想一追再追！而一直以來都是被採訪的吉高由里子表示，近期看了不少新聞，開始比較了解採訪者的心情，希望可以成為這次出演的助力。

+ 4 + 3 + 2

3. 《古瀧兄弟出租中 コタキ兄弟と四苦八苦》

而另一部有趣的喜劇《古瀧兄弟出租中》是一部描述一直認真努力的哥哥古瀧一路（古館寬治飾）、及得過且過的弟弟古瀧二路（瀧藤賢一飾）不約而同失業，讓他們決定當起「出租大叔」的寫實新劇，劇中各式各樣的委託內容而讓觀眾們看到了人生百態。 該劇的編劇是由《逃避雖可恥但有用》、《法醫女王》的野木亞紀子擔任，導演則是《深夜食堂》的山下敦弘，藉由日本新興產業「出租家人」的服務討論社會議題，掀起了一波話題！

+ 5 + 4 + 3

【推理系】

1. 《在不黑不白的世界裡，熊貓笑了 シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。》

2019年橫掃日本各大排行榜的新生代男星，橫濱流星本季帶著新劇《在不黑不白的世界裡，熊貓笑了》亮相，該劇是描述天才棋士川田蓮（清野菜名飾），擁有不為人知的奇特能力，而被外界稱為「熊貓小姐」的神秘女子，與她的搭檔暱稱「飼育員」不但擁有卓越的記憶力、觀察力還有不凡推理能力的森島直輝（橫濱流星飾），接受謎之人物「不服從先生」的委託後，揭開性騷擾、職權騷擾等難以分別黑白的事件真相的故事。

+ 4 + 3 + 2

2. 《不在場證明破解少女 アリバイ崩し承ります》

《不在場證明破解少女》改編自同名推理小說，由新生代超人氣女星濱邊美波主演，講述主角美谷時乃（濱邊美波飾）繼承了祖父的一家鐘錶店，在修鐘錶的同時，熱愛推理的她還會以每次5000日圓的價格，接受警察時美幸（安田顯飾）的委託，破解和時間有關不在場證明。本身就愛看推理小說的濱邊美波大讚原作超有趣，讓她一口氣就看完，因此能夠參與演出令她相當高興。

+ 3 + 2

3. 《午餐聯誼偵探 ランチ合コン探偵～恋とグルメと謎解きと～》

另一部推理劇推理的對象不是難解的案件，而是同事的相睇對象！《午餐聯誼偵探》由山本美月主演。劇中，熱愛推理卻不擅長與人交際的OL由香（山本美月飾），陪著失戀的同事麗子（特林德爾玲奈飾）一起去午餐聯誼的同時，替麗子戳破相睇對象的謊言和面具。

+ 6 + 5 + 4

【戀愛煩惱系】

1. 《無論生病的時候，健康的時候 やめるときも、すこやかなるときも》

以《輪到你了》的怪鄰居「尾野幹葉」一角獲得日劇學院賞最佳女配角的美少女奈緒初，回歸「正常」後，與藤谷太輔大談浪漫戀愛！愛情劇《無論生病的時候，健康的時候》，描述愛情一直不順遂的OL本橋櫻子（奈緒飾），與事業遇上瓶頸的須藤壹晴（藤谷太輔飾），成為戀人後，發現了彼此隱瞞在內心的秘密，而他們的愛情又將會何去何從？引發關眾的好奇心。

+ 3 + 2

2. 《東京LINE情故事 LINEの答えあわせ～男と女の勘違い～》

《東京LINE情故事》講述在料理教室相遇的7名男女交換LINE之後，用貼圖、已讀不回等方式，展開一連串在LINE上面的戀愛攻防戰。 由於題材相當貼近現代人生活，藉古川輝雄、大西禮芳、 黑雨麻璃央、筧美和子等人的詮釋，來描述現代社會的愛情故事，引起觀眾的共鳴，值得期待！

3. 《我又初戀了 ハイポジ～1986年、二度目の青春。～》

戀愛喜劇《我又初戀了》改編自漫畫《High Position》，描述46歲被裁員、同時面臨破碎婚姻的中年男子天野光彥，穿越時空回到16歲（今井悠貴飾）時，與初戀、未來的妻子展開了第二次愛情的青春故事。

+ 4 + 3 + 2

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2020日劇推薦！天海祐希帥出新高度飾演天才腦科醫生、《東京LINE情故事》教你戀愛攻防戰！】