《二月廿九》大結局帶些遺憾不比《想見你》？犧牲是穿越永恆定律

ViuTV的本地製作《二月廿九》終在3月13日迎到大結局，共10集，最高收視曾達3.3，成為近期討論區人氣熱話。 吳海昕飾演女主角的Yeesa擁有穿越能力，正正與剛播畢的台劇《想見你》不謀而合，因而《二月廿九》有「港版《想見你》」之稱，故事終於有分曉，到底兩個故事是否相似呢？

ViuTV最新穿越劇《二月廿九》成為近期熱話。（《二月廿九》劇照）

《二月廿九》講述Yeesa（吳海昕飾）是一位2月29日出身的女生，她選擇每年2月28踏入2月29或3月1 的凌晨12點慶祝生日，在2017年生日前夕，她在媽媽的遺物中拿了一個神社御守，怎料當晚卻第一次穿越到2020年2月29的北海道，在這遇上影響她未來的Ryan（徐天佑飾）和余家聰（劉俊謙飾），並在新聞上得知她發生了嚴重車禍，一人身亡；在余家聰的幫忙下發現Yeesa每年都有一次24小時的穿越，為了拯救生命，開展了穿越之旅。

而台劇《想見你》的時空比較繁複，集數愈後便會發現不只女主角黃雨萱（柯佳嬿飾）拿伍伯的《Last Dance》錄音帶和想見的人便可以穿越，因而有不同時空穿插，要一步一步了解，點圖即看故事發生 == >

+ 9 + 8 + 7

《二月廿九》與《想見你》大結局 犧牲便是最好的？

故事一開始，《二月廿九》和《想見你》的女主角都因為一件有紀念價值的物件（神社御守和伍伯錄音帶）而令她們得知未來或過去的能力，想改變未來不幸的事情發生，開展穿越之旅。



在無盡的平行時空之中，有一個不變的定律，在所有的關係當中，總得有人犧牲，去成全另一個人。 《二月廿九》

余家聰為了Yeesa的幸福，選擇犧牲自己。（《二月廿九》劇照）

當人們擁有了穿越能力便想用盡一切的辦法去改變，希望一切會變好，《二月廿九》的Yeesa比較幸運，她發現未來的好友Fiona會死去因而阻止事情發生了，雖然Fiona因內疚而想輕生，但得到朋友家人的陪伴而尋找到另一個人生目標，也正因如此Yeesa深信未來是可以改變；《想見你》的黃雨萱和李子維便沒有這麼順利，在改變已知未來的時候發現，結果還是改變不到，就像李子維說：

是不是在這無數交錯的時空之中，早已發生過千萬次，我都會像現在這樣，無可救藥地，愛上那個來自未來，想要改變這一切的妳。

黃雨萱最後決定銷毀可以穿越的錄音帶。（《想見你》劇照）

雖然兩個故事的時空架構不一，但沒有犧牲，事情是不會有所改變，余家聰為了Yeesa幸福，選擇犧牲自己，黃雨萱為了救回陳韻如、王詮勝、李子維和莫俊傑，選擇放棄與李子維穿越的愛情，讓一切回到起點。

現實世界未必有穿越這回事，但無疑，我們人生中往往有很多東西都要學習取捨，人的力量就是如此渺小，雖然我們未必能像主角那麼偉大，但有時放手可能對彼此都是好事，無論是愛情還是人生。

觀後感：兩套人氣劇集筆者都是跟播觀看，穿越令故事更精彩、更有追看性，非常考驗製作團隊說故事的技巧，一不小心便會成了「膠劇」。看穿越劇時，觀眾最在乎是有沒有漏洞，兩套基本上都說得過去，可能有人會說人物之間的關聯都是在穿越時才認識，要是一開始沒有穿越故事便說不通，但穿越一事本是凌駕於現實，需要觀眾給予空間，正如看Marvel一樣。

其實筆者更喜歡《想見你》，因為它超越一套愛情劇的愛情劇，它更談論人生的成長和社會上的小眾，而且多位主角的穿越令故事更複雜更精彩，被喻為「神劇」不無道理；但依然非常欣賞香港有《二月廿九》的創作，筆者對上一次坐在電視機前追劇已不知何時了，劇集的美術指導、鏡頭運用一點也不遜色；Yeesa的友情、親情線反比愛情更令人深刻，故事也沒有太大說不過的地方，只是結局確實有點失望，可能是有太高期望罷了。