【二月廿九】吳海昕書店位於半山有甜品供應？北海道神社浪漫取景

最近與友人的討論話題離不開由吳海昕、徐天佑和劉俊謙主演的Viu Tv劇集《二月廿九》，最高收視超過3點，在討論區每晚有過萬條與它有關的討論，掀起了久違的「追劇癮」。

三角戀、穿越的主線劇情吸引，細膩的支線劇情也讓不少觀眾感動落淚。除了劇情，劇集的色調、取景也令不少網民大讚，香港劇組與日本劇組合作，遠赴北海道拍攝，在港劇中罕有地出現日本演員，而色調也充滿日劇感覺。導演羅家駿也多次在社交平台上提及，《二月廿九》的後製比旁人花多數倍時間，誠意十足，也為本地製作爭一口氣。

短時間或許未能抽身飛到北海道，也可先到香港的場景感受《二月廿九》的浪漫，以下是《二月廿九》的主要場景，大家有機會不妨拜訪。

有日劇feel。（《二月廿九》劇照）

1.Yeesa經營的書店（香港）

劇中由吳海昕飾演的Yeesa是自由工作者，好姐妹嘉嘉因而決定把家中的書店交給她打理。而她也是在此遇上「神聖幾何學會」的成員岑珈其，因而遇上會長劉俊謙。不僅如此，Yeesa好友Fiona也是在這裏被求婚。這個充滿懷舊氣息的二手書店，其實位於上環，過去也多次借出作為電視劇的拍攝場地。店內除了堆滿書籍，還供應咖啡、甜品、意粉等輕食，各位文青想感受一下文藝氣息，不妨拜訪。

華洋書莊Books & Co. 地址：半山柏道10號地下 營業時間：星期一至日 1100-1900

+ 2

2.辰叔文具店（香港）

由張松枝飾演的辰叔是吳海昕的父親，兩人關係疏離，辰叔經營文具店，心事重重的他經常喝得爛醉如泥。他經營的文具店其實位於土瓜灣的小巷內，不少網民指文具店的場景很懷舊，其實這間老店已經開業40年，店內主要賣文具兼賣香燭，由於價錢相宜，是區內學生採購文具的必到之地。

華新洋紙文具店 地址：永耀街27號 營業時間：星期一至日 1100-2100

+ 2

3.Yeesa出生的神社（北海道）

Yeesa成長於單親家庭，雖然知道自己的母親是日本人，在她出生之後便去世了，父親對此不欲多提。而她穿越到2020年的日本後，除了知悉自己即將會遇到交通意外，在機緣巧合下也回到了自己出生的地方。當年母親緊握御守，在北海道的神社拼死生下她。而Yeesa的出生之地就是位於札幌市的札幌護國神社，在1879年為了祭祀西南戰爭中戰死的士兵而建，不算是旅遊熱點，大多是本地人到訪參拜。

札幌護國神社 地址：北海道札幌市中央區南15西5-1-1

+ 4 + 3 + 2

點擊看更多《二月廿九》中的場景：