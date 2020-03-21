韓國除了盛產美女，型男OPPA也迷倒天下間數之不盡的女性生物。韓國娛樂圈的男神多不勝數，最近憑著韓劇《愛的迫降》而人氣爆登的玄彬，令大家的目光緊緊的鎖定著他，有關於他的一切大小事情被翻出，同時也讓大家見證著現年已37歲的他的不老童顏。 眼看成熟型男輕鬆打嬴小鮮肉跑出已成大氣候，圈中近期火紅的玄彬之外，還有不少35+的韓國男星一樣魅力出眾，能經得起歲月洗禮的才稱得上是「真男神」。

玄彬

玄彬的魅力從出道到現在一直都沒法抵擋。(《愛的迫降》劇照)

37歲的型男玄彬因《愛的迫降》再次坐上亞洲男神寶座，更被稱為「韓國四大公共財產」之一，與韓國演員蘇志燮、孔劉、姜棟元其他三位男神平分天下，是廣大粉絲希望他們永遠為單身的男演員。玄彬的魅力從出道到現在一直都沒法抵擋，早在出道前就已經是校內的風雲人物，甚至高中時還被指是「江南區傳奇」，有指學生時期的他已有自己的「後援會」，自小便頂著萬人迷的光環。

玄彬出道時因電視劇《愛爾蘭》中的美國保鑣一角獲得新人獎而嶄露頭角，帥氣的外表格外出眾，而且一雙會說話的眼睛更是迷倒不少女觀眾。之後在《我是金三順》中飾演傲慢社長更讓人又愛又恨，該劇更成為了年度最高收視的冠軍劇，讓玄彬獲得了3個MBC大獎，玄彬的名字自此也紅遍亞洲。

37歲的型男玄彬因《愛的迫降》再次坐上亞洲男神寶座，更被稱為「韓國四大公共財產」。(leedongwook_official@IG)

玄彬在《秘密花園》中的財閥繼承人一角仍是英俊瀟瀟的美男子，之後入伍當兵後再回歸氣場完全不同了，踏入30歲的他從美少男變成了充滿著陽剛味的男人，在後期的劇集中玄彬變得比過往更有成熟穩重感。《愛的迫降》中的玄彬更特意去練出結實肌肉，37歲的他即使快要進入四字頭的「大叔」年齡，依然是魅力不減，仍是一臉年輕俊俏的模樣，力保美男童顏，即使年齡漸長也是眾多「老中青」女性心中的男神。

雖說玄彬自小已是美男子，不過其實也曾經有過黑歷史時期，在初出道時的「金毛獅子頭」造型實在是有點嚇人(不過相信粉絲仍是心心眼)，幸好高顏值挽回不少分數，往後也沒有出現崩壞的情況，一直穩坐男神寶座。

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+ 6 + 5 + 4

孔劉

不說不知原來孔劉已經踏入了40歲，初入行的他因為亮眼的外型和身高成為模特兒，之後再慢慢接觸戲劇。要說孔劉的成名劇一定是《咖啡王子一號店》，高冷又帥氣的店長完全是少女的夢中情人。孔劉後期的作品並不多，但是相比起作品的數量，他更著重質量，每一套影視作品都獲得極高的評價和回響，《孤單又燦爛的神鬼怪》、《屍殺列車》、《無聲吶喊》等等讓他躍升成為一線男星，很多作品同時都能帶動社會議題，成為韓國一大實力男神代表。

「國民老公」孔劉擁有童顏臉孔，不說不知原來他已經踏入了40歲。(《孤單又燦爛的神鬼怪》劇照)

孔劉並不是典型的帥哥，但是樣子是耐看又帶點調皮大男孩的感覺，而且184cm身高加上結實身材，長腿OPAA孔劉很難不俘虜女生的心。即使踏進40歲他還是長著一張童顏的臉孔，但身上卻散發著內斂又沉穩的氣質，更讓女士們愛上他的熟男魅力，更被稱為是「國民老公」。孔劉果然是俗話說的「男人40一枝花」，愈「佬」愈有味道。

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+ 5 + 4 + 3

李棟旭

李棟旭在24歲的時候憑著《大話妹》在亞洲打響知名度，之後在《孤單又燦爛的神鬼怪》中地獄使者一角更深入民心，白淨秀氣的外表加上深邃的眼神，讓觀眾對他喜愛程度大增。不過李棟旭發現自己陷入了單一的角色或劇本，總是飾演外表斯文的俊美型男，因此他在《他人即地獄》中飾演的變態殺人魔讓人刮目相看，令他的演技也更上一層樓，也讓觀眾發現了他更多的才能，而不是只關注他的外表。最近李棟旭更踏足主持界，獨挑大樑主持《李棟旭想要Talk》，多方位發展，才華出眾的他被讚是完美男神。

38歲的李棟旭現時多方位發展，外表身材性格都無可挑剔，被讚是完美男神。(leedongwook_official@IG)

初出道的李棟旭還有種稚氣感，而且臉上帶點嬰兒肥，五官輪廓還沒有很分明，《大話妹》時期開始變得成熟，當兵後回歸的李棟旭更有男人味，而且身材變得更結實，眉宇之間都透著一股神秘的感覺，加上深邃的眼睛讓女生隔著螢幕都臉紅心跳，愈老愈有魅力。

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