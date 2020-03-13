情侶相處十大問題　與前度比較、太著重錢　感情最致命死因是...

「相愛容易，相處難」這句話真的是講到厭煩，但是卻道出了所有情侶最真實的問題。不管是剛拍拖沒多久的情侶，又或者是老夫老妻都會在相處時遇上磨擦和意見不合的時候，很多情侶也會因為磨合不了或無法取得共識最後導致分手收場，想要解決問題最好就是從了解對方的觀點入手。

很多情侶因為相處過程中磨合不了或無法取得共識最後導致分手收場。(《多功能老婆》劇照)

網友最有共鳴的感情困擾​

台灣《OpView社群口碑資料庫》最近就公布了一個關於「情侶十大困擾」的調查，分析出導致情侶感情破裂的10個常見的問題。數據顯示出最多人搜尋關於感情困擾的關鍵字有「異性」、「前任」、「變心」、「冷淡」等，除了個人的問題之外，還有一些外在環境的關鍵詞包括「經濟」、「家長反對」、「遠距離」等等都是導致感情破裂的常見原因。最後分析出的結果發現，最能獲得網友共鳴的分別是「感情不忠」、「金錢觀差異」和「異性友人」這3個感情困擾。

按圖看「情侶十大困擾」排行榜：

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情侶間大忌關鍵字：「出軌」、「偷食」

「出軌」、「偷食」這些問題一直都是情侶間的大忌，而且近年更是屢次傳出藝人出軌的新聞，今年最轟動的就是「安心偷食」和張致恆事件，因此這個道德議題才能引發最多網友的討論。另外在這10個情侶困擾當中，「感情冷卻」和「遠距離」最能引起網友的負面情緒，不少人對於這兩個問題都是採取悲觀的看法，認為感情淡了的主要原因是因為太少回憶、共同朋友和缺乏生活交集，這也是遠距離會衍生的問題，大多數網友都是採取「感情淡了就沒必要再勉強挽留，放手就是最好的選擇」的態度。

在這10個情侶困擾當中，「感情不忠」成為了最多伴侶討論的問題。(《春夜》劇照)

女生比男生更加在意的事：前度的種種

調查報告中除了這10個感情困擾之外，還列出了男女之間的感情觀點，原來在感情世界中女生和男生的思想差距可以像鴻溝一樣大，也難怪會產生那麼多的誤會。 對於前度這個議題上，原來女生比男生更加在意。調查發現，女生很容易掉進拿男友的前度和自己做比較的思維，不管是外貌還是男友以前對前度的種種都會暗自較勁一番，而且很在意男友和前度仍保持聯繫，就連IG或Facebook還追蹤前度都會感到無法接受。

對於前任這個議題上，原來女生比男生更加在意。(01女生製圖)

男女都會在意的事：和異性友人的距離界線

當有了另一半後，和異性朋友如何保持最適當的距離也是世紀難題之一，女生同樣比起男生更加在意這個問題，她們無法接受男生和異性朋友單獨相處，即使是多年好友也不行，而男生則是比較在意女友和異性的「親近程度」。

在感情世界，和異性朋友如何保持最適當的距離也是世紀難題之一。(01女生製圖)

男生比女生更大壓力的事：經濟負擔

另外一個引起熱論的議題就是金錢問題，經常說「講錢傷感情」，但是情侶之間金錢觀的契合度的確需要經過溝通，對於長遠發展是利多於害。在討論這個議題的時候，有將近兩成的網友提及了「結婚」一詞，可見部分情侶會把金錢和婚姻連結在一起，經濟基礎成為了婚姻的條件之一。最想不到的事，在這個議題上男生比女生更要在意，男生很大部分的感情壓力都是在「經濟負擔」上。

將近兩成的網友提及了「結婚」一詞，可見部分情侶會把金錢和婚姻連結在一起。(01女生製圖)

總結來說女生的心思一向都是比較敏感和細膩的，她們會比男生思考得更多，而且本來人就是一個個體，即使有了另一半，也會有自己的思想和個性，更何況男女之間的價值觀也會有差別，因此難免會出現分歧，這個時候就很需要良好的溝通和同理心，站在對方的角度互相諒解，才是長遠發展的致勝之道。

良好的溝通和同理心，站在對方的角度互相諒解，才是長遠發展的有效方法。(《多功能老婆》劇照)

資料來源：Opview