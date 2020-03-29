【衛生巾】藥用抗菌反而惹菌？用錯易致婦科病　女生必讀5大要訣

月經這回事，女生們每個月都在經歷。「姨媽」來又煩，不來更煩，可是千想萬想也想不到她來了這麼多年，使用衛生巾都有要訣。帶香味的衛生巾、標明藥用抗菌的衛生巾卻有反作用？用錯衛生巾甚至容易引致婦科病！看過以下有關衛生巾的冷知識後，你會發現自己需要重新認識衛生巾......

看過以下有關衛生巾的冷知識後，你會發現自己需要重新認識衛生巾......（getty images）

使用衛生巾都有要訣？沒錯！不過並不是教你衛生巾的用法，今次我們就看看衛生巾的冷知識，從錯誤中學習。

冷知識1︰香味衛生巾蓋異味？反易引敏感

不少女生也很介意月經來潮的異味，經血的腥味並不是人人能接受，以為用帶香味的衛生巾可以掩蓋異味？很多時也適得其反，反而容易令衛生巾傳出古怪的氣味，氣味太濃更有可能易生尷尬。而且，帶香味的衛生巾往往都添加了香料，有可能是致敏原，有機會導致私處皮膚敏感。如果不想傳出異味，倒不如勤加更換衛生巾，約兩小時換一次，免生異味和細菌。

冷知識2︰標明藥用抗菌反而惹菌？

女生私處大敵就是念珠菌，嚴重時痕癢不已。市面上部分衛生巾針對這方面的問題，推出「藥用」、「抗菌」、「抑菌」、「止癢」的系列，可是實際作用有專家存疑。人體自身免疫機制有一定抑惡菌能力，使用這類藥用衛生巾有可能影響私處的益菌數量，從而令惡菌繁生，引發婦科病，因此還是少用為妙。

女生私處大敵就是念珠菌，嚴重時痕癢不已。（樂而雅@Facebook）

冷知識3︰純綿衛生巾最好

選擇衛生巾時，款式繁多，實在令人花多眼亂。私處肌膚非常敏感，所以衛生巾的材質則極其重要，在各類材質中，棉質衛生巾的透氣度比較高，吸收力亦佳，柔軟的無添加純棉更特別適合敏感肌。

柔軟的無添加純棉更特別適合敏感肌。（Whisper@Facebook）

冷知識4︰慎選包裝 切勿囤貨

衛生巾的包裝表面應該乾淨，而且封口密實無損。同時亦不應囤貨，因為擺放時間長有可能會增加細菌污染的風險，因此最好選擇近期生產的衛生巾。

衛生巾的包裝表面應該乾淨，而且封口密實無損。（樂而雅@Facebook）

冷知識5︰更換衛生巾前應洗手

如廁後洗手是常識吧！不過如廁前亦應先洗手，以免更換衛生巾時，帶菌的雙手沾到乾淨的衛生巾。因此，記得洗手、洗手、洗手！

不過如廁前亦應先洗手。（unsplash）

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