自奇洛李維斯大方公開與Alexandra Grant的關係後，兩人的戀情一直備受外界關注。面對坊間對自己外貌的種種批評，低調的Alexandra Grant近日於訪問中罕有提及自己對輿論的看法。

自奇洛李維斯大方公開與Alexandra Grant的關係後，兩人的戀情一直備受外界關注。(Getty Images)

奇洛李維斯的悲情故事無人不曉，因未能忘懷車禍離世的前任Jennifer Syme而單身了近20年。直到上年於LACMA Art + Film Gala上，奇洛李維斯終於結束了孤獨的人生。在他牽着Alexandra Grant現身的一刻，眾人無不為這對戀人送上祝福。就這樣，Alexandra Grant於一夜間成為話題人物，而網民似乎對這位具個人風格的女性並不欣賞，更有指她與奇洛李維斯並不相襯，首當其衝的是Alexandra Grant的一頭白髮。

奇洛李維斯女友Alexandra Grant早於20多歲便已長出白髮，而她在30歲時便毅然決定不再染髮。（IG@grantalexandra）

面對網民批評仍堅持不染白髮的初心

47歲的Alexandra Grant雖然比奇洛李維斯年輕9年，但白髮容易顯老，故在外界看來她好像比男方更蒼老。其實Alexandra Grant早於20多歲便已長出白髮，而她在30歲時便毅然決定不再染髮，防止染髮劑中的化學物質危害健康。Alexandra Grant曾於IG上分享了《Newsweek》的報道，指出美國國立環境健康科學研究院的報告顯示，定期染髮的女性比沒有使用染髮劑的女性，罹患乳癌風險增加9%。

Alexandra Grant在訪問中再次提到「我相信任何人想做的任何讓自己感到自信的事，關於美是什麼，我們應該有更多選擇。」藉此表達女性自主的態度，她認為每個人對於美的定義也不盡相同，沒有人能隨意評論一個人是否美麗，因為每個階段的女性也擁有自己獨特的魅力。正如Alexandra Grant般，面對網民的批評亦從容自信，富有涵養的女生無疑更令人欣賞。

Alexandra Grant受訪時曾說：「奇洛李維斯和我都喜歡『付諸行動』。有些人只是夢想家，他們擁有許多想法但不真的去執行，我想我和基努李維都喜歡將想法付諸行動，並傳達給世界。」(Getty Images)

能吸引奇洛李維斯並非外貌 而是共同的價值觀

當Alexandra Grant與奇洛李維斯的戀情曝光後，Alexandra Grant笑言在那之後的一周她收到的來電沒有間斷，幾乎每一個朋友也致電給她問道：「你是怎樣認識奇洛李維斯的？」事實上，他們於2009年一場朋友的派對上認識，志趣相投的兩人於2011年開始於工作上合作。Alexandra Grant受訪時曾說：「奇洛李維和我都喜歡『付諸行動』。有些人只是夢想家，他們擁有許多想法但不真的去執行，我想我和奇洛李維斯都喜歡將想法付諸行動，並傳達給世界。」

兩人曾出版了一本圖文書《Ode to Happiness》，奇洛李維斯負責撰寫，而Alexandra Grant則負責作畫。其實，這本書本來是Alexandra Grant送給奇洛李維斯的神秘禮物，只是在共同朋友的鼓勵下促成了出版的機會。

按圖看更多關於Alexandra Grant背景的故事：

+ 4 + 3 + 2

與公眾人物交往必定承受沉重壓力，更何況對方是男神級明星。對於大眾認為他們並不登對，Alexandra Grant則打趣地以名人Kim Kardashian作例子，笑言自己身高185 cm，而且擁有一頭白髮，如要成為眾人心目中美麗的標準Kim Kardashian的話，則需要先進行手術縮短身高。Alexandra Grant可能不是大眾公認的美女，但她卻擁有自己一套的優雅美學，使她於任何場合上都散發着自信光彩。

參考資料：《Vouge》UK