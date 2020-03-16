古巨基夫妻相愛26年宣布誕子喜訊　低調寵妻：想吃哪國菜直接出國

古巨基與太太Lorraine低調交往20年，直到婚前才公開關係。如今兩人結婚6年，再次聽到兩口子的消息時，古巨基為大家帶來喜訊，婚姻裡迎來新的家庭成員。

古巨基與太太Lorraine日前為大家帶來喜訊，迎來新的家庭成員。（FB＠Leo Ku Fan Page）

古巨基夫妻貫徹低調的作風，在Lorraine誕下兒子個多月後才透過社交媒體公布喜訊。古巨基坦言本想於農曆初一時宣布好消息，但考慮到現時全城的焦點在於對抗新冠肺炎，故打算於四月四日兒童節才正式公布。不過他沒想到近日陸續收到各好友的祝賀，故決定提前公開。

古巨基與Lorraine相愛26年，經歷大半人生。兩人於古巨基22歲時相識，Lorraine更是古巨基入行後唯一的一位女朋友。他們的愛情故事未必是娛樂圈中最浪漫動人，但細水長流的關係於更見難得。古巨基以馬蹄露形容兩人的婚姻：「很多人說婚姻是愛情的墳墓，但我就話婚姻係愛情嘅馬蹄露，一開始食幾甜，食食下要咀嚼下，又甜下甜下，咁就一世。」

交往20年未有結婚打算 因一次意外情定終生

在兩人的戀情曝光後，古巨基始終沒有為關係作出正面回應。曾經有粉絲認為身為古巨基助手的Lorraine配不上男方，又有不少人為Lorraine於關係中的沒名沒分而抱不平。縱使流言不斷，Lorraine仍然默默支持著另一半，在公在私也無條件地照顧著古巨基。直至於《2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮》上，出道十多年首次奪得「最受歡迎男歌星」的古巨基感動得淚流滿面，並首次公開感謝緋聞女友Lorraine的支持，場面浪漫感人。

古巨基特地為兩人的婚禮畫畫，描繪出兩人的甜蜜一刻（微博圖片）

就在他們交往的第20個年頭，發生了一件意外讓古巨基下定迎娶Lorraine的決心。有次Lorraine踩單車時不慎受傷，需要到醫院縫針。經歷過這次意外，古巨基才驚覺Lorraine的重要性，於是決定與她結婚，以一生來愛護她。「從94年我第一張唱片開始，在我工作上妳一直緊守在照顧我的崗位。然而此後，妳的未來，就讓我來好好的照顧。」兩人於拉斯維加斯註冊結婚，展開人生的新一章。

兩人於拉斯維加斯註冊結婚，展開人生的新一章。（FB＠Leo Ku Fan Page）

婚後經常恩愛放閃 特地為Lorraine開設甜品店

古巨基於婚後經常分享與Lorraine的生活點滴，並指另一半的樂天個性是他最欣賞的，更表示Lorraine帶給他的歡樂就如「娶了個周星馳回家」。古巨基深知Lorraine喜歡吃甜品，便特地為她開設一間甜品店，完成另一半的夢想。而店內甜品的甜度亦為了迎合Lorraine的喜好而設計成低糖版本。雖然婚後兩人甚少以夫妻身份出席活動，但從平日古巨基的低調放閃照中仍可感受到兩人獨有的默契。

按圖看古巨基的另類寵妻方法：