拍拖就唔應該有私隱 ? 隱瞞並非存心欺騙　秘密背後可能隱藏傷疤

在關係裡，你能容許對方有秘密嗎？當伴侶隱瞞某些事，到底該不該要他說出來呢？

近期，藝人陳艾琳在社群上分享自己對約炮的看法，她表示在沒有任何欺瞞與出軌的情況下，擁有性需求，其實很正常。也因為她與伴侶對彼此的過去瞭若指掌，就不會再去追究過去。要進入一段彼此坦承的關係，有多困難？

藝人陳艾琳在社群上分享自己對約炮的看法，她表示在沒有任何欺瞞與出軌的情況下，擁有性需求，其實很正常。（IG@chen_ai_ling51）

有人會說，秘密是關係裡最大的毒瘤。許多伴侶常常會為了彼此的秘密而爭吵，擔心對方是不是隱瞞自己什麼、做出什麼對不起自己的事情，我們總是想：既然相愛，還有什麼事情不好說？關係不應該要坦承與信任嗎？當然，也有另一派的人認為，兩人在一起，不代表就該共享一切，我們仍能保有自己的隱私與小秘密。那麼當自己或伴侶藏有秘密，到底該不該說出來呢？

那麼當自己或伴侶藏有秘密，到底該不該說出來呢？（《紀念日》劇照）

我們常聽到，關係的基礎是向對方誠實，這是維持長久關係的方法。然而，根據美國心理學會於 2018 年出刊的《個性與社會心理學雜誌》，上面一項研究寫到，在關係裡人們平均藏有 13 個秘密，最常見的秘密與「性」有關，例如，被伴侶以外的人吸引，甚至做出行動（出軌）。但無論對方藏的秘密是什麼，大至情感背叛，小至偷吃一塊蛋糕，都有可能會持續傷害你們的關係，而這些傷害是方方面面的，讓自己或對方焦慮、緊張，同時降低這段關係的幸福感。

看到這裏，或許你會快速進入結論：為了維持關係，今天決定把自己的秘密告訴對方，順便要對方把手機密碼交出來！但先請等一下。秘密是親密關係裡最大的阻礙，不代表當你坦承，對方就能給予最適當的回應。若對方沒有足夠知識，有時候誠實換來的可能變成另一種傷害。例如，那個秘密與童年創傷有關，與性侵、家暴，又或者是精神上的疾病相關，那麼當對方沒有保有同理、相關的知識背景，此時公開，對自己的傷害會更大。

我們或許可以重新思考，秘密的背後，不見得是刻意隱瞞，可能反而是有更大的，無法開口言說的傷痛。

秘密是親密關係裡最大的阻礙，不代表當你坦承，對方就能給予最適當的回應。（《紀念日》劇照）

你因為對方藏有秘密而焦慮，但是我們先停下來想想，你在意的究竟是那個「秘密」，還是在意他的「刻意為之」？

即便相處再久，人是無法百分之百了解對方，勢必有些事情另外一方不知道，很有可能到死也不知道，那就會帶進墳墓成為一輩子的秘密。那麼，回頭想想，當你發現對方瞞著你與不認識的人傳訊息，其實你最在意的可能不是他傳了什麼訊息，而是為何當你「問了」，而他「刻意不說」。

你因為對方藏有秘密而焦慮，但是我們先停下來想想，你在意的究竟是那個「秘密」，還是在意他的「刻意為之」？（《紀念日》劇照）

你害怕的，是他的態度，和對關係的有所考量。那麼，找個適當的時間，譬如一頓晚餐後，兩人坐下來一起聊天，分享你在這段關係感受到的不安全感與焦慮，以及感覺到對他的信任逐漸崩解。接著共同討論，除了公開秘密以外，其他能夠重建信任感的方法：也許是這個週六你們需要多一點在一起的時間，也許以後傳訊息時，不要只是已讀，回一張貼圖也好⋯⋯又或者，你們能討論一個公開秘密的期限，給對方思考的時間，也幫助自己停止胡思亂想。

全盤坦承不容易，秘密的背後，或許更需要解決的，反而是信任感問題。在此之前，兩人不如一起創造其他建立信任感的方法吧。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「我以為，夠愛的人不會互相隱瞞」關係裡能有秘密嗎？】