普遍被稱為超模如Gigi Hadid、Kendall Jenner和Cara Delevingne都擁有標誌性大眼、高挺鼻樑和豐盈嘴唇。有「中國第一名模」之稱的呂燕更顛覆世人對傳統超模是大美女的觀念。 呂燕更曾被嘲笑是「最醜的名模」，幼長鳳眼、扁塌鼻樑、顴骨高下巴短的樣貌卻意外討好外國時尚界，幾乎在短時間便登上所有時尚類雜誌的封面，模特事業發展得如日中天，更因緣結識法國籍丈夫，一家三口幸福非常，完美展示樣貌不是人的起跑線，更不是終點的寶貴人生課。

出生農村家庭 被嘲諷樣貌醜成平常小事

呂燕有「中國第一名模」之稱，更在超級模特大賽並獲亞軍，也是中國選手在世界超級模特大賽中取得的最好成績。(ig@ghostindress)

呂燕現年38歲，出生於江西偏僻的農村家庭，沒有顯赫背景，自小便生活在物質資源不豐富的家庭，能夠上學已經是幸福非常，她從小便渴望可以透過學習來改變家庭貧乏的局面，雖然上天沒有為她塑造一副美豔外表，卻賜予她一副高挑身材，也為她在日後模特兒的發展奠定莫大基礎。她擁有狹長的單眼皮看似睜不開眼般、扁塌鼻樑與同齡人不合群的身高，使她經常受到別人的嘲諷說：「你的眼睛真的看得見嗎？ 」，「嘴巴怎麼還這麼大？」等，那時她更因為身高問題，刻意駝背走路。

接下圖看更多「最醜的名模」的日常穿搭照：

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「醜小鴨」呂燕躍向白天鵝之路 成功靠努力

呂燕意外獲得中國時尚造型師李東田和攝影師馮海，為她度身訂造造型和拍攝巨型海報，照片更打開中國模特兒在西方超模的道路 (微博@虎嗅APP)

生活並不會因為長相過不下去，樂觀的呂燕依舊認真地過自己的生活，不斷讀書增值自己，有次她終意會到「駝背」讓她走路姿勢變得十分難看，於是報讀一個體態訓練班。在機緣巧合下，她因個子高的關係被推薦到北京參與一個模特兒比賽，5位的推薦者中只有呂燕被選中，自始便開展她新的世界，並以習慣被藐視的目光到要吸引他人的目光為目標。

「我從來不覺得自己漂亮，但也不覺得自己醜，從來沒有自卑過。」 呂燕

「我從小就是那種不給自己留後路的人，即便撞了牆，受了傷也要往前走！ 呂燕

呂燕隻身一人到北京發展個人事業，目的為家人帶來更幸福的生活，初面試時常被人說：「她長得那個樣子，怎能當模特兒？」她知道自己並不漂亮，但卻沒有對她造成打擊，反之成為她的推動力。

呂燕成名之路全憑個人努力，努力也讓呂燕帶來一個屬於自己的美滿人生(ig@ka.fotografie)

她認定目標並勇往直前，而機會也是留給有預備和有抱負的人，她意外獲得中國時尚造型師李東田和攝影師馮海為她度身訂造造型和拍攝巨型海報，超凡脫俗的「美」讓她一炮而紅，臉上細小雀斑更成為日後流行妝容。在2000年，她更代表中國參加世界超模大賽中，並獲得亞軍，也是中國在這比賽中獲得最佳的成績，她的出現更讓外國時裝界開始接納中國模特兒，更曾為中國《時尚伊人》、《ELLE》、《COSMOPOLITAN》、《VOGUE》拍攝封面和出席眾多國際時裝大牌的時裝秀等。

「每天跑四五間公司去面試，別人走二三十分鐘的路，我得花一兩個小時。 沒有一個朋友。」 呂燕

「先天條件和後天努力各占一半。 要想成功，哪方面都不能缺少」 呂燕

呂燕為雜誌拍攝了許多照片，轉眼間名聲大噪，她的名字更在巴黎時尚圈迅速竄紅，各種廣告接到手軟，成為「呂燕現象」。但其實那時呂燕只是19歲的農村姑娘，沒有任何的出國經驗，就連簡單運用英語來日常對話也為問題，不過她不服輸，她比起別人付出更多努力，她並不是首個到法國發展模特兒事業的中國女生，但她卻是首位成功在外國時尚圈佔一席位的中國女生，更在法國結識丈夫，婚後更誕下可愛的混血寶寶，慢慢在時尚圈退下來，經營自己時裝品牌Comme Moi，積極躍向另一個白天鵝之路。

接下圖看更多呂燕的照片：

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呂燕或許不是美人胚子，卻比美人胚子來得更「美」，憑自我努力由農村家庭走向國際時裝舞台發光發亮，沒有一刻讓自己停下來，即便受盡嘲諷卻視為動力，鞭策自己更需要走得更遠，有時天生一副美貌的確可帶來更多的方便和好處，但長得像「醜小鴨」也不一定會輸在起跑線上，而是給妳一個機會在跑道展現自己的渾身解數，為蛻變成白天鵝的路上作一個訓練而已。