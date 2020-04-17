疫情影響下，社會出現失業潮，而近半年，無綫掀起一股「離巢潮」，有不少藝人被提早解約。不少幕前都希望進入人稱「大台」的TVB，慣性收視下至少能增加曝光機會。然而，離開大台也不見得是藝人「末日」，林泳淘於去年九月突然被無綫提早1年解約，近日開設個人YouTube頻道，轉型成為YouTuber的她人氣反而比以往更高。

林泳淘在2012年參選港姐，當時並未得到名次，之後簽約TVB，但在電視劇中大多都是飾演閒角，最讓觀眾印象深刻就是在《東張西望》和《三日兩夜》擔任主持工作，因為常常穿小背心引起網民討論，被稱為「東張女神」。身為「女神」及大台藝人，固然也有包袱，過去甚少談及感情事，離巢以後，反而更「放得開」，形象更加「貼地」。

林泳淘拍攝Q&A影片，談及過去採訪被指罵，因而感到想哭難過。（影片截圖）

問答影片：採訪冤屈、情史、收兵統統都講

昔日曾經因為採訪屯門公園「光復行動」被人指罵，她分享當時很難受忍不住落淚，如今離開TVB，觀眾對她的好感度大增。首條YouTube片已經有接近20萬觀看次數，她在影片中大方談及與拍拖12年男友的相識過程，並且大爆原來是自己主動追求男友，而在離巢後的訪問中更坦言現任就是自己的初戀男友，大方分享自己的感情事。也有人直問她「同一時間可收幾多兵？」，不過她就以不明白問題帶過。



其實有不少女藝人在離巢後也發展更勝從前或贏得更多喜愛，看到她們的故事，或許你會覺得踏出Comfort Zone，不如想像中可怕。

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1.林芊妤（Coffee）

由藝人轉型成為KOL最成功的例子之一非Coffee莫屬，她在2008年加入無綫，身材豐滿的她與台灣藝人郭書瑤相似，因而被稱為「港版瑤瑤」。在TVB工作數年，慢慢累積名氣，但觀眾大多都把目光放在她的身材上。2014年被媒體拍到與富商進入IFC商場內的傷殘人士廁所近30分鐘，名氣因而跌到谷底，隨後更與無綫結束賓主關係。

早已考得國際瑜伽導師認可資格的Coffee離巢後開始教瑜伽班，更拍攝瑜伽影片放上YouTube，訂閱人數已經達到96.7萬。如今是城中知名瑜伽導師的她，除了收入比以往大增，也讓觀眾看到她專業的一面。成為「瑜伽KOL」的她憑健康形象殺出血路，更吸引了不少女生跟她學瑜伽，形象變好之餘，Coffee也坦言瑜伽讓自己變得正面。

Coffee與兒子齊齊成為KOL。（IG@yogawithcoffee）

2.李綺雯

入行19年的李綺雯，初時在亞洲電視出道，後來加入無綫，近半年多次就社會事件發表意見，她也疑似因此而被雪藏半年。最近正式離開無綫，恢復自由身的她開設YouTube頻道。疫情嚴峻下，不少人都為了減少社交接觸盡量留在家中，李綺雯也與社會大眾齊上齊落，自發挑戰從4月3日至4月17日完全不出門，每日12小時YouTube 直播「Stay Home」生活。此舉引來網民大讚，比起其他藝人只是拍一張「＃I Stay Home for」的照片，李綺雯「身體力行」明顯有誠意得多。

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