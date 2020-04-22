內地女星范冰冰自2018年發生逃稅風波後，事業及人氣大不如前，感情生活亦受挫折，與內地男星李晨本是已定婚約的「幸福鴛鴦」，卻在平息逃稅風波不久後，就與相戀多年的男友李晨宣告分手。 這兩年范冰冰可謂經歷不少大大小小的風波，事業、感情都受重創。難拾演藝事業高峰，范冰冰轉戰美容界，有意「殺」出另一條「財」路，創立個人美容品牌Fan Beauty。不過最近關於范冰冰的負面新聞又再冒起，美容之路仍然困難重重？

范冰冰積極投身美容行業。（范冰冰@微博）

開設美容院倒閉 邀內地網紅合作遭拒絕？

內地紅極一時的女星范冰冰因早前「陰陽合同」事件，捲入逃稅風波後，人生跌入谷底，事業愛情齊齊受挫，事件最終結果是范冰冰被罰8.8億人民幣。事後范冰冰「人間蒸發」數月，神隱至2019年才慢慢出現在公眾視綫中。遭演藝圈封殺的她，短時間內難以再回到幕前，因此轉戰美容行業，創立個人美容品牌Fan Beauty，更有指她在北京開設高級美容院「妙美膚殿堂」，表面雖是由是范冰冰父母公司持有，不過不難猜想范冰冰才是真正的幕後「老闆娘」。

曾有內地網友在網上分享到「妙美膚殿堂」的體驗，據悉此高級美容院最低消費門檻是5萬人民幣，而顧客消費分為六級，要拿到最高級的「女王卡」，至少要消費超過100萬人民幣，「天價」消費引起網上熱議，有不少網友認為「范冰冰美容院」的定價過高，高端消費讓人退避三舍。

内地網友分享范冰冰美容院的「妙美膚殿堂」價目。（范仙er@微博）

不過范冰冰依舊在美容業做得風生水起，她活躍在內地社交平台「小紅書」上，時常分享保養和美容心得，以及拍攝自己健身或生活日常點滴，吸引超過1100萬粉絲追蹤，再次拉近與粉絲距離，現身各公開活動。

范冰冰經常在網上分享美容心得，保持曝光率。（范冰冰@微博）

但是，最近內地媒體爆出范冰冰禍不單行，傳天價美容院經營不到一年已倒閉，似乎因定價太高而難以經營。此外，全力發展美容事業的范冰冰美容品牌傳陷入僵局，有意與內地人氣網紅李佳琦和薇婭合作，齊齊打開銷售渠道，不過卻遭拒絕吃了閉門羹，一時之間「范冰冰巴結網紅遭拒」的新聞報導鋪天蓋地襲來，在網上傳鬧哄哄。

不僅如此，有消息指李晨與范冰冰本身用作婚房，在內地青島購入的「海上莊園」豪華別墅遭拆除，該區原來斥資30億人民幣打造，但因危害海岸帶自然生態功能和生態海岸線發展，將全面拆除，「海上莊園」別墅一瞬間化為烏有，有網友表示可惜。

范冰冰李晨婚房化為烏有：

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經濟捉襟見肘 靠做善事挽回形象？

自逃稅風波後，范冰冰經濟狀況一直成為網民關注焦點，除了驚人罰款需要繳付，被大陸官方封殺後，范冰冰之前參與的影視作品損失慘重，導致負債累累。上年，范冰冰就要「自降身份」與內地網紅「雪梨」合作賣面膜，直播短短4分鐘，兩款被推銷的面膜已經銷售一空。不過，有網民心酸堂堂「國際巨星」如今卻淪落到要開直播賣面膜維生，而內地網紅雪梨年收入更分分鐘高過如今的范冰冰。據悉，雪梨淘寶店單日銷售量就破億，2017年更刷新紀錄，6分鐘就破1億，銷售額數字十分驚人，被官方封為「頂級流量大咖」！

相反，在外界看來「苟且偷生」的范冰冰，則變得比較低調，近來積極做善事來挽回個人形象「洗底」。早前跟隨慈善團體到西藏進行公益活動，又探訪有先天心臟病的兒童，盡心盡力做善事的舉動，獲得不少人的認可和讚賞。甚至因做慈善名字登上內地《人民日報》新聞，獲得官方認可，此舉被外界解讀成范冰冰「解禁」預兆，看來回歸大螢幕有望。

范冰冰積極參加公益活動「洗底」。（范冰冰@微博）

對此，網民反應兩極，有人支持范冰冰致力於公益，也有人對此覺得反感，認為她只是為了洗底而「做show」。無論如何，范冰冰經歷旁人難以想像的難關及困難，人生也進入另一全新階段，對於事業發展仍然堅持不懈、努力革新的她，堅強特質閃閃發光。作為女強人，既要自身強大，又能小鳥依人，雖一度跌落谷底，范冰冰仍在一步一步向上爬。一如她人盡皆知的生活理念：不是嫁入豪門，而是活成豪門。

范冰冰積極投入慈善活動：

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不是非得有個男人生活才精彩啊！ 范冰冰

回顧范冰冰過去10大霸氣金句：（點閱下圖查看）