最近的韓劇話題之作非《夫妻的世界》莫屬！劇情包含各大經典韓劇元素，如出軌、小三、渣男、復仇、離婚等，老土主題靠不停反轉、刺激又驚險的劇情搭救，每播出一集就刷新自身的收視紀錄！相信觀眾都對劇中的渣男、小三等壞角色，恨得咬牙切齒吧？不過官網發佈不少拍攝的幕後花絮，私底下的演員們原來這麼活潑又可愛？

韓劇《夫妻的世界》掀起話題，引發追劇熱潮。（jtbcdramapage@FB）

（以下内容含有劇透）

緊張刺激「攤牌」場景 現實卻不斷笑場？

劇中，最緊張刺激的場景，要屬大婆池聖雨在「小三」父母面前，揭露她與丈夫的不倫關係，緊張場面讓觀眾都心跳加速、屏住呼吸。而「小三」呂多景坐在地上崩潰痛哭的場面，讓人印象深刻，緊繃的情緒一刻也無法鬆懈。不過花絮中，原來眾人拍攝這個場景時，氛圍卻十分愉悅，飾演「渣男」李泰伍的演員朴海俊居然不斷笑場，而飾演「小三」的演員韓素希當導演一喊「CUT」，忍不住跳躍起來，活潑可愛模樣讓人忍俊不禁。

《夫妻的世界》拍攝現場和樂融融。（JTBC Drama@Youtube）

《夫妻的世界》拍攝現場氣氛竟然十分歡樂：

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金喜愛現場指導朴海俊如何「家暴」自己

家暴「名場面」相信各位都看得驚心動魄吧？很多人應該恨不得對「渣男」李泰伍拳打腳踢來泄憤，劇中李泰伍和妻子池聖雨因兒子而起了爭執，聖雨不斷言語刺激丈夫，讓他對自己大打出手。如此驚心動魄的畫面，在鏡頭背後似乎沒有這麼沉重，演員們也是在打打鬧鬧、十分融洽的氣氛中完成鏡頭拍攝。敬業的演員金喜愛，還現場指導朴海俊如何抓自己的頭髮，而一旁的朴海俊則對要暴力對待金喜愛感到抱歉，金喜愛大方地說：「沒關係，沒關係，舒心地做吧！」

《夫妻的世界》的家暴場面中，金喜愛卜指導朴海俊如何抓自己的頭髮。（JTBC Drama@Youtube）

《夫妻的世界》家暴「名場面」如何拍攝？

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老戲骨、新人演員同場飆戲十分過癮

鏡頭來到小三和渣男風光回歸的畫面，雖然劇中角色設定讓觀眾對他們恨之入骨，不過不得不佩服「老戲骨」朴海俊以及新人演員韓素希的出色演技，才能演活讓人如此討厭的角色，觀眾們都十分入戲。在劇裡聖雨和金醫生來到泰伍、呂多景喬遷宴會上的一幕，情節可謂火花十足，而花絮裡卻十分歡樂。四人同場飆戲，畫面十分精彩，私下可愛互動反映演員們的感情十分要好！

《夫妻的世界》四位主角同場飆戲。（JTBC Drama@Youtube）

查看更多《夫妻的世界》精彩飆戲畫面：

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5齣韓國復仇劇推薦！

雖然劇情狗血，又是老掉牙的情節，可是「狗血復仇劇」每每都能掀起話題，正是因為復仇主題讓觀眾看得大快人心，才能掀起一波又一波追劇熱潮！除了《夫妻的世界》之外，韓國推出過不少主題類似的電視劇，不得不説韓國真的很擅長詮釋這類劇情！

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