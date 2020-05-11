曾經令不少女生趨之若鶩的Victoria's Secret財政出現危機，店鋪一間接一間倒閉，就連年度內衣騷亦被宣告取消。在這個多元審美觀的年代，Victoria's Secret式的完美理念早已不合時宜。最近品牌棄用超模，宣布起用楊冪與周冬雨為亞洲區代言人，看似想打破大眾對其固有的形象。

Victoria's Secret為挽救營業額，品牌接納社會訴求開始轉型，啟用首位大碼模特兒Ali Tate Cutler以及跨性別模特兒Valentina Sampaio拍攝廣告。（IG＠victoriassecret）

性感的定義被重新詮釋，女性從以往只追捧單一的身型體態，轉為尋求自身的獨特性。大眾開始質疑Victoria's Secret追求完美體態的內衣理念，就連前任天使也公開指責品牌在宣揚一種不健康的美麗文化，一成不變追不上時代變化。

為挽救營業額，品牌接納社會訴求開始轉型，啟用首位大碼模特兒Ali Tate Cutler以及跨性別模特兒Valentina Sampaio拍攝廣告。而品牌最新系列的廣告模特兒亦不再一式一樣，邀請了不同膚色與身形的模特兒參與拍攝，流露出不同身材的獨特美感。

Victoria's Secret首次以明星代言 楊冪與周冬雨演繹另類性感美態

大眾普遍認為周冬雨嬌小的身形並不符合Victoria's Secret強調性感的定位，更有網民笑言這輯宣傳照像童裝廣告。（Victoria's Secret）

Victoria's Secret一直沿用纖瘦高佻的模特兒為代言人，當周冬雨成為大中華區品牌代言人的消息傳出，大眾普遍認為她嬌小的身形並不符合品牌強調性感的定位。品牌預料大眾會為此引起爭議，便於官方微博中發文表示：「在自然不迎合的狀態下，展現由內而外散發的獨特魅力，這就是性感。」無可否認，周冬雨不是典型美女，卻份外迷人富魅力。

周冬雨於Victoria's Secret的宣傳短片中直言自己並非定義上的性感，雖然沒有完美的S形線條，但在她眼中，性感有更多元的含義，就是穿着舒適的衣服，無需過多矯飾，做最舒服的自己，每個女生也是性感的。

【按圖看宣傳照】周冬雨以生動活潑一面演繹內衣廣告：

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繼周冬雨後，Victoria's Secret再宣佈楊冪為亞洲區品牌代言人（微博@嘉行楊冪工作室）

楊冪：愛自己、做自己就是性感

Victoria's Secret其後宣布楊冪為亞洲區品牌代言人，同樣地，她認為堅持自己的態度，就是性感。「每個女生首先應該愛自己，做自己，才可以找到身上那份獨特的性感。」她於宣傳短片中表示，性感有魅力的女生都是獨立且自信的，一百個女生便有一百個女生的表達狀態。性感是每個女生骨子裡都存在的，但是會承認自己性感的女生卻非常勇敢。因為不管別人會不會喜歡、會不會在意，也不是自己要考慮的事。

【按圖看宣傳照】新一代「帶貨女王」楊冪以自信堅定的態度演繹性感：

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楊冪與周冬雨的身形貼近亞洲女生，強調性感不是淨指玲瓏有致的身形，平胸也能演繹出清新小性感。日本模特兒水原希子也曾擔任內衣品牌Wacoal的代言人，她擺脫內衣廣告一貫的嫵媚形象，以自然活潑的風格演繹，感覺更貼地討喜。

性感應是不刻意張揚，亦不是以胸部大小來狹窄定義，接受真實的自己，從女生的氣質與涵養展現出的魅力才能令人由衷地欣賞。

平胸的日本模特兒水原希子也曾擔任內衣品牌Wacoal的代言人（Wacoal）

不局限於亞洲，外國網民對於平胸女星也會賦予「性感」的讚美，早前美國網民便票選15位性感平胸女星，可見，性感不在於「事業線」。

【按圖看】外國網民票選出的15位性感平胸女星：