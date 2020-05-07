SOGO崇光感謝祭（Sogo Thankful Week 2020） 今年改為SOGO35周年賞，以三個階段推出優惠，除了美妝套裝值得注意外，手袋折扣同樣吸引，當中小資女生最愛的Michael Kors、Furla、Tory Burch等品牌亦在減價行列，折扣後更低至四折。 由於新冠肺炎疫情問題，減價優惠於門市與網上商店同步推出，女生們終於可以避開人潮，不用再為了心水優惠而一早於SOGO門外排隊。

SOGO崇光感謝祭（Sogo Thankful Week 2020） 今年改為SOGO 35周年賞，由於新冠肺炎疫情問題，減價優惠於門市與網上商店同步推出，女生們終於可以避開人潮，不用再為了心水優惠而一早於SOGO門外排隊。(羅君豪攝)

一年兩度的SOGO大減價吸引大批消費者搶購，尤其銅鑼灣SOGO門外，未開賣已見人潮，場面盛大誇張。成功躋身其中已有難度，意志力弱一點的女生更難以搶購心水減價貨品。不過為減低新冠肺炎社交傳播的風險，優惠於SOGO網上商店同時進行，單一訂單購物滿$1200可享免費送貨服務，可以足不出戶便可買到心儀手袋。各時尚品牌的優惠期為5月8日至14日，有興趣的女生可到門市或網店選購。

Furla：優惠低至4折

意大利品牌Furla的Crossbody Bag小巧實用，顏色選擇眾多，是不少小資女生的必備Item。(IG@madelainekv)

意大利品牌Furla的Crossbody Bag小巧實用，顏色選擇眾多，是不少小資女生的必備Item。當中最容易配搭的要數Metropolis款式，手袋設計簡約，金屬鏈帶時尚俐落，受歡迎程度多年不減。

今次的SOGO減價優惠低至四折，當中大熱的Metropolis Crossbody Bag Mini Size由原價HK$2,990減到HK$1,495；Corona水桶袋由原價HK$3,590減到HK$1,616。粉嫩色調適合夏日使用，價錢更低於半價，比外國網購的價格更相宜。

【按圖看】SOGO 35周年賞中 Furla減價款式：

+ 3 + 2

Tory Burch：OL上班手袋低至$1,350

Tory Burch減價系列低至四折(IG@herculturecouture)

英國品牌Tory Burch設計時尚百搭，價錢親民，無論是手袋或平底鞋均深得上班族歡喜。Tory Burch減價系列同樣低至四折，款式囊括Crossbody Bag、Tote bag到背包，當中最吸引的一定是Chelsea系列與Savannah系列手袋，前者易襯百搭，後者則實用容量大。Chelsea系列粉你手袋由原價HK$3,300減到HK$1,450；Savannah系列由原價HK$5,000減到HK$2,050。

【按圖看】SOGO 35周年賞中 Tory Burch減價款式：

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Michael Kors：女星超模同款只需$1,080

美國品牌Michael Kors經典款式價錢超值，楊冪也其粉絲。（IG＠michaelkors）

美國品牌Michael Kors經典款式價錢超值，富時尚感的設計能即時提升整體造型，深受明星與超模歡迎，就連楊冪、Blake Lively、Gigi Hadid也是品牌的粉絲。Arielle系列配有長短可調節肩帶，內裡空間充裕，輕鬆收納各種日常必需品，上班上學同樣適用。由原價HK$4,100減到HK$1,640。Houston系列的Crossbody Bag以獨立兩夾屬拉鍊設計，收納性更高，價錢由原價HK$2,400減到HK$1,080。

【按圖看】SOGO 35周年賞中 Michael Kors減價款式：