袁偉豪與張寶兒雖然相差十年，感情卻沒有被年齡差距限制，交往三年仍然甜蜜。兩人早已認定對方，日前於社交平台驚喜放閃，更傳出他們即將結婚的消息。

袁偉豪與張寶兒日前於社交平台驚喜放閃（IG＠benontheroad）

張寶兒相約圈中好友為袁偉豪提前慶祝生日，她分享眾人於聚會間談及近況，而自己則忙於工作及處理家中的裝修事宜。當被問到是否準備結婚而裝修新居，張寶兒並未有否認，只表示當結婚計劃落實後便會向大家公布。其實袁偉豪早前也曾表示另一半陪伴他走過低潮，早已認定她為終身伴侶。而兩人對於婚姻早有共識，不排除於海外低調註冊，回港才公布婚訊。

袁偉豪形容對方活潑樂天的性格如一個「開心寶貝」，自己正是被她的甜蜜與善良的個性深深吸引。(IG@benontheroad)

袁偉豪與張寶兒於拍攝節目《打工捱世界》時結緣，而女方更是主動一方。袁偉豪形容對方活潑樂天的性格如一個「開心寶貝」，自己正是被她的甜蜜與善良的個性深深吸引。他曾於電台訪問時直言自己十五、六歲已開始初戀，可惜每段戀情也未能修成正果，原因主要是自己不懂珍惜，亦不喜歡被管束，「坦白說，我連媽媽管我也不會聽，何況是別人？」然而，兩人如今感情穩定，更擁有結婚的打算，張寶兒成功讓男方定下來的秘密到底是甚麼？

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張寶兒樂天愛笑 充滿正能量

張寶兒雖然不是典型濃眉大眼的美女，但真摯的笑容為她增添親和力，感覺更貼地討喜。(IG@_bowiecheung)

張寶兒的樂天一面於《打工捱世界》中盡情流露，節目中她與楊明和袁偉豪同遊非洲體驗生活，張寶兒經常拉着兩位男生擺出趣怪動作、大跳古怪舞蹈，她總能輕易以歡樂的笑聲感染他人，難怪袁偉豪會稱她為「開心寶貝」。張寶兒雖然不是典型濃眉大眼的美女，但真摯的笑容為她增添親和力，感覺更貼地討喜。

她經常於IG上分享充滿正能量的訊息，曾直言從小都覺得自己並不漂亮，參選了港姐後加入了幕前工作，卻害怕觀眾會發現到自己的不完美。漸漸地她開始自我否定，後來發現自信源於自我欣賞，相信自己會變得更好才是最重要的事。這份樂天與自信正正就是張寶兒的獨有魅力。

張寶兒與袁偉豪同共富貴患難

張寶兒知道對方不愛受到管束，便給予他足夠的私人空間，磨合出一個舒適的相處方式。(IG@_bowiecheung)

張寶兒經常陪伴袁偉豪出席朋友聚會，又為他的生日花心思錄製祝福短片，當中更收錄了袁偉豪媽媽的窩心話語，令他感動落淚。她知道對方不愛受到管束，便給予他足夠的私人空間，磨合出一個舒適的相處方式。而袁偉豪正因為對方放開不管，反而令他感覺要更珍惜這個對自己好的女生。

2018年，袁偉豪經歷了喪父之痛，張寶兒在那段時間的無條件付出令他大受感動。「2018年經歷了很多，人生難求的是有任何事情發生都有人陪伴在你身邊，陪你經歷、分享和面對，這些都是很難得的。」正因為經歷了如此沉重的打擊，令他更清楚珍惜眼前人的重要性，同時認定對方就是自己的終身伴侶。

【按圖看】張寶兒原來家景富裕，更是一名虔誠基督徒：