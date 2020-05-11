鍾欣潼 (阿嬌)和台灣醫生賴弘國的離婚消息讓大眾震驚萬分，兩人相戀不到2個月就閃電結婚，怎料這段婚姻維持不到短短2年就宣佈結束，雖然不少人在兩人結婚時已經不看好這段婚姻，可是他們「閃婚閃離」的速度還是讓人感到詫異，至於離婚的主因仍是眾說紛紜。

賴弘國向台灣媒體表示兩人離婚是因為「阿嬌不愛他」，他在Instagram發表的離婚感言中，透露過阿嬌在婚前派對後就對他變得冷淡，賴弘國追問下阿嬌才坦承是因為覺得後悔了，她並沒有很愛賴弘國，而且也不適合婚姻，雖然二人決定為這段感情而努力，但最後還是迎來了離婚的結局。

鍾欣潼(阿嬌)和賴弘國早已在3月已經離婚，結束不夠2年的婚姻。（IG@m01yb46）

婚後見到對方最真實一面 所有美好幻想都會破滅?

現代男女離婚已經成為了家常便飯，筆者身邊也有不少女生朋友認識男方不夠1年就閃婚，可是往往在婚後就會發現大家很多磨擦難以協調，所有婚前曾經憧憬的美好幻想都在結婚後破滅，因此才會有人說「婚姻是愛情的墳墓」，但是他們有沒有想過，很可能是彼此在婚前都沒有足夠的了解，被愛情衝昏了頭腦，以為自己遇到了對的人，然後果斷地步入了婚姻，當互相毫無保留把最真實的一面展示出來時，才發現對方是如此地陌生。

鍾欣潼(阿嬌)離婚一事也令大家反思，現代男女閃結閃離的現象十分普遍。(《春嬌救志明》劇照 )

婚前至少戀愛多久 才結婚的婚姻更長久?

英國婚禮網站Bridebook就在2017曾經進行過一個有關婚姻的調查，分別訪問了4000名已婚夫婦，發現他們婚前戀愛約4.9年時間，對相方更有足夠的了解，那麼結婚後這段婚姻更加長久。研究指出這些夫婦會先約會1.4 年，之後在訂婚前同居1.83年，最後訂婚後1.67年才會正式結婚，平均算下來，每對夫妻婚前都要用至少3.5年的時間同住才會正式結婚。

心理學家: 「閃婚」只是以激情作為承諾的基礎

雖然說要戀愛多久才結婚沒有固定的方程式，拍拖愈久才有幸福婚姻也不是絕對，結婚前要戀愛約4.9年時間也只是數字參考。但結婚是一輩子的事情，如果沒有摸清對方的底細，婚後才發現大家的價值觀、性格、生活習慣等等都很不一樣，到時候這段婚姻關係只會帶來無盡的痛苦，最後逼不得已下就只能離婚收場。

心理學Robert Sternberg的愛情三角論中就把「閃婚」歸類為「愚蠢愛」，他認為閃婚以激情作為承諾的基礎，缺乏了親密關係中的穩定因素，這段關係就會變得搖搖欲墜，當激情消耗盡，彼此就只剩下承諾，只有空殼的愛情又怎麼會長久呢？

鍾欣潼(阿嬌)與賴弘國婚姻只有14個月就閃電離婚，「閃婚」又被心理學家歸類為「愚蠢愛」。(《春嬌救志明》劇照 )

娛樂圈中也不乏「閃婚閃離」的例子，當大眾以為表面看似幸福的童話婚姻，怎料很快就破滅不堪，甚至離婚後還要互相攻擊，毫不留情，當初的甜言蜜語早已成為笑話。

按圖看圈中「閃婚閃離」的明星夫妻：

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資料來源:Bridebook