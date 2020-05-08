阿嬌(鍾欣潼)和結婚不到2年的台灣醫生賴弘國驚爆離婚！賴弘國接受台媒訪問時透露過離婚原因是：「她不愛我」，坦承阿嬌在結婚不久已經後悔這段婚姻。屬水瓶座的阿嬌對愛情看似和賴弘國感情深厚，但其實有可能從來沒有打開過真心? 12星座中的「雙面人」其實大有人在......

水瓶座：自我沉醉 內心空洞

水瓶座代表女星：鍾欣潼(q_gill@IG)

水瓶座的阿嬌看似對自己的婚姻很有信心，和前夫賴弘國在財政上都分得很清，是一個理性的星座。但是其實水瓶座的內心其實十分空洞，想要走近她們的內心世界一點都不容易，從這段失敗的婚姻看得出，阿嬌從來就沒有真正讓賴弘國走進過她的內心，所以兩人的感情才會如此脆弱不堪。另外水瓶很容易在一段關係中自我沉醉，當享受完了就會果斷抽離。有時她們為了掩飾真實的自己也會展露出虛偽的一面，雖然不會傷害人，但卻讓人難以靠近。

山羊座：外表冷靜 內心瘋狂

山羊座代表女星：周冬雨(zhoudongyu@IG)

很多人都以為山羊座木訥又冷漠，外表看上去很冷靜。但是其實她們的內心住著一個瘋狂的小女孩。香港電影金像獎出爐影后周冬雨就是一個古靈精怪的典型山羊女，山羊座非常好學而且求知慾強，她們想要學的東西一定會學到識會為止，再表現出來。山羊表面看似冷漠無情，但她們其實很重情義，會無條件地為朋友付出，但是若果得罪了山羊女，那麼她們就會想盡方法來報仇，勢不罷休。

雙魚座：個性善良但也有「腹黑」時候

雙魚座代表女星：Angelababy (angelababyct@IG)

雙魚座一直被認為是浪漫主義者，對很多事情都抱有美好的幻想，但是其實她們只是樂觀去看待每一件事，所以很多時候都會順其自然地發展，說不定就會有幸運的事情發生。善良的雙魚座自尊心也很強，有時候為了維護自尊，會不經意地就把「尖酸刻薄」的一面顯露出來，Angelababy在大陸節目《奔跑吧兄弟》中經常展現「Mean精」的一面，調侃隊友，但其實她們對待身邊人都很友善。

白羊座：開心果但卻是「玻璃心」

白羊座代表女星：舒淇 (sqwhat@IG)

白羊座表面總是給人熱情開朗的感覺，身邊的朋友都會覺得她們是開心果，但是其實白羊的內心是悲觀又帶點「玻璃心」的，她們很容易因為一件小事就不開心，但又不會表現出來，只能找個沒人知道的地方發洩。外表豪氣爽快的她們，也會有固執的時候，決定的心意就不會再改變。舒淇就是典型的爽朗型女漢子，但是私下的她也有多愁善感的一面。

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