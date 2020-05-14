最近台劇《誰是被害者》氣勢如虹，播出不久後就登上了Netflix的熱門排行榜第一名，除了懸疑緊張的劇情吸引之外，男女主角張孝全及許瑋甯的精湛演技也讓觀眾大讚，不過劇中一位耀眼新星的光芒卻難以阻擋，她就是飾演張孝全女兒的李沐，年紀輕輕的她演技讓觀眾印象深刻，更被稱為是「怪物新人」。

今年只有23歲的李沐在《誰是被害者》中飾演張孝全女兒江曉孟一角，她在劇中演出了一個叛逆、憤世嫉俗的厭世少女，不論是對父親的冷漠憎恨，還是親手結束患病母親生命的痛苦不捨，自然又真摰的演技都讓人意想不到，連導演也為之震驚，一個年紀輕輕的女生竟然會有如此驚人的爆發力，仿佛小小的身軀裡住著一個老靈魂。

23歲的李沐在《誰是被害者》中飾演張孝全女兒江曉孟一角。(《誰是被害者》劇照)

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19歲「空靈少女」被星探在IG發掘

演技出色的李沐並非讀演藝出身，她原是就讀台灣實踐大學服裝設計系，後來最親的奶奶離世，她開始反思人生，決定找回自我，毅然決定休學到倫敦修讀藝術，然後星探就透過IG挖掘到她，當時只有19歲的李沐一邊拍戲一邊學習演戲，開始發掘了自己對演戲的興趣。出道不久李沐已經參演過電視劇《你的孩子不是你的》，還曾經在早前熱門的台灣電影《返校》中飾演過學生周欣一角，網友也開始注意到這位清純可愛的小女生，因為一張獨特空靈的臉孔，加上出色的演技，台灣網友便封她為「小周迅」。

李沐散發著清新的空靈氣質，台灣網友更封她為「小周迅」。(mumoonlee@IG)

後來李沐透過學習「雕塑」，在讓自己的心完全靜下來的時候重新審視自己的表演，找到了新的視野，突破自己，才能在《誰是被害者》發揮出富有感染力的演技。不過其實李沐很早就取得了江曉孟這個角色，她在2018年就為這套劇集試鏡，當時在英國的她只能隔著電腦向導演表演，當她緩緩道出對母親的不捨和父親的思念時，那種真摰的情感和有層次的「爆哭」情緒震撼了導演，也讓導演對這個女孩刮目相看，讚揚李沐很有潛力和能量，最後憑著4分鐘的表演就成功嬴得了角色。

李沐憑著4分鐘的網上試鏡表演驚艷了導演，成功嬴得了《誰是被害者》的角色。(mumoonlee@IG)

李沐看似開朗熱情，其實現實中的她十分內向軟弱，她曾經在IG中說過如果自己不當演員的話，應該會躲在自己的世界裡。

如果不當演員，或許我會一直躲在意識的山洞裡，享受溫暖與黑暗。但因為有試鏡，所以有光，要習慣燈光與目光。我總是小心翼翼的準備自己，忐忑不安；我想我是一個內向的人，無知又脆弱，還好能遇到那麼多可愛的人，給我善良的溫度，給我認識自己的機會，讓我變得比較勇敢。

李沐看似開朗熱情，其實現實中的她十分內向軟弱。(mumoonlee@IG)

《誰是被害者》人氣新星李沐日常穿搭：文青古著顯氣質

平常的李沐很喜歡閱讀，是個安靜的文青女孩，除了興趣愛好文青之外，她的穿搭一樣是走文藝的古著路線，小清新的碎花一定不能缺少。李沐最喜歡的就是連身長裙，身形嬌小的她穿上長裙更有增高的效果，而且不管是小碎花還是大花圖案都很顯氣質。另外格子也是復古風的必備元素，加上一頂畫家帽或頭帶，散發著優雅的古典氣息。

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清涼背心穿搭青春可人

除了碎花元素外，李沐也很喜歡簡單又清爽的背心造型，不管是吊帶背心還是無袖背心，都可以突出女人的線條美，下身配上一條傘狀短裙或寬褲更顯活力，簡簡單單就已經很好看，散發出青新可人的氣息，正值花季年齡的她果然是青春無敵！