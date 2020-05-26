童星的成長之路總是備受矚目，熒幕上天真無邪的模樣惹人憐愛，觀眾們也在見證著他們的成長。曾在2003年電影《忘不了》中飾演張柏芝兒子的童星原島大地，近日突然傅傳來婚訊！那些稚嫩又淘氣的面孔漸漸棱角分明，在不知不覺中長大，儼然已是成熟的大人，除了令人感嘆韶光易逝之外，人們也十分好奇這些童星們未來的去向。

原島大地孩童時模樣十分可愛。（原島大地@微博）

曾飾演張柏芝「兒子」 原島大地與日籍女友結婚！

曾在2003年電影《忘不了》中飾演張柏芝「兒子」的童星原島大地是中日混血兒，在電影中與張柏芝飾演沒有血緣關係的母子，年紀小小的他演起戲來卻入木三分，精湛演技絲毫不遜色於其他成人演員，成為當年最炙手可熱的童星。

原島大地與張柏芝、劉青雲同場飆戲。（《忘不了》劇照）

回顧原島大地童星可愛時期：（點閱下圖）

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22歲原島大地宣佈結婚

後來原島大地也有接拍過一些影視作品，直到長大後便回到日本定居，專心於學業，演藝生涯暫時停歇。而2018年已經長成人高馬大的他，回港拍攝港產片《某日某月》與年長十歲的湯怡飾演一對純愛情侶，重返香港觀眾的視綫之中。日前，原島大地突然在微博宣佈與日本女友HaRuNa（晴奈）結婚，兩人皆22歲，突如其來的婚訊引起關注。

原島大地與日本女友HaRuNa宣佈結婚。（原島大地@微博）

原島大地上傳多張與未婚妻的甜蜜合照，照片中可見他送給未婚妻一大束玫瑰花，兩人在璀璨夜景之下享受燭光晚餐，甜蜜合照清晰可見兩人臉上洋溢著幸福的笑容，十分浪漫！十幾年前那個可愛的孩童，如今已經成家立室，找到自己的理想伴侶，各地粉絲湧入紛紛送上祝福，希望兩人能夠長長久久地幸福下去。

原島大地突然宣佈婚訊：（點閱下圖）

昔日童星原島大地長大成人，即看樣子變化：（點閱下圖）

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香港童星現況逐個看！

無論電視或電影都少不了童星參演，許多年幼可愛的童星們已經長成亭亭玉立的少女或者意氣風發的少年，長大後的容貌和發展同樣引人好奇。有些人繼續在星途之中發光發熱，有些則醉心學業慢慢離開影視圈，究竟香港觀眾所熟悉的童星面孔，如今的發展是如何呢？

「香港童星」現況逐個看：（點閱下圖）

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童星之路有利有弊？

不時會有童星長殘或者誤入歧途的新聞出現，年紀輕輕就名利雙收，卻是一把雙刃劍。專家表示一些及早成名的童星承受著與同齡人無法感受到的壓力，父母甚至成為這些童星人生變得混亂的罪魁禍首，通常是父母讓孩子進入演藝圈，等童星長大後或許會討厭這一行的工作。

童星也只不是一名普通的孩子，他們也會調皮、惹事、叛逆，但是童星常常被外界用更高的標準來約束他們的行為。一旦做出什麼出格行為，可能會受到成千上萬的粉絲、觀眾的指責與批判，有指因童星受到過多的約束，一旦長大後得到更多的自由，也會變得更加叛逆。許多童星從小擁有過人天賦，長大後，有些人在演藝道路繼續發光發熱，有些人選擇追尋自己的夢想，找到適合自己的領域去打拼。無論是大人或是小朋友，「星夢」絕不是一件易事啊。

做童星不見得全是有利？（Caleb Woods/Unsplash）

參考資料：〈The Life of a Child Star: Why Some Go Crazy and Other’s Don’t〉