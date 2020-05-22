炎熱的夏日已經悄然來臨，面對酷熱天氣，清爽又溫柔的「抹茶牛奶色」系，絕對能夠成為夏日一道最亮麗的風景線。清爽又飽和度高的綠色搭配溫柔亮眼奶白色，是夏季最亮眼又充滿少女感的配色，一起來參考一下韓國女生們在IG上的清爽時尚穿搭吧！

吸睛又清新「抹茶牛奶色」成為2020春夏大熱色系！（zoopeach@IG）

優雅氣質系女生：連身裙穿搭

赤日炎炎，有什麼比穿透爽的連身裙更舒適自在？無論是及膝短版連身裙還是及腳踝的長版連身裙，只要套上裙子，拉上拉鏈就能輕鬆完成夏日氣質造型，特別適合臀部較大，對下半身不滿意的女生，瞬間藏肉又不失優雅。

碎花圖樣的連身裙盡顯溫柔氣色，是韓妹衣櫃必備的單品。（kimehwa@IG）

想帶出清新夏日感的，可以選擇淡抹茶色的連衣裙；而想視覺上更有細節特點的話，可以選擇有碎花、皺褶的連身裙款式。另外，搭配復古可愛的包包或者帽子，能夠增加造型感，變得更加時髦！

韓妹抹茶色連身裙穿搭法則：（點閱下圖）

+ 10 + 9 + 8

甜美個性系女生：半身裙、直腳或闊褲

除了連身裙外，半身裙及牛仔褲也是必不可少的單品。雖然「綠色系」算是有些小眾的顔色，但是挑選適合自己皮膚的綠色絕對能讓人眼前一亮，更有顯白的效果！皮膚白皙的女生可以選擇深抹茶綠色，反差顔色可以更令皮膚更顯亮白；皮膚偏黝黑的女生則適合淺抹茶色，小麥色肌膚搭配淡綠，透露低調又不失個性的氣質。

深抹茶綠色適合皮膚偏白的女生。（ji___silver@IG）

就身材來説，臀部豐滿、下半身較胖的梨形身材女生，或者下肢粗壯的女生可以選擇長裙，修飾下身粗壯的問題；而剪裁鬆身的boyfriend jeans、闊腳或是直筒褲，亦是肉肉腿女生的恩物，方便百搭而且不失時尚感，瞬間隱藏肉肉的粗腿！

上身配襯方面則可搭配抹茶色短身上衣，穿出層次感，同時可能拉長下半身比例，呈現顯瘦又遮肉的效果，增加長腿的視感。而身材均匀又纖瘦的女生，則可以穿短裙或者緊身褲，上身可以選擇小背心，既清涼又可散發少女味。

韓妹的抹茶牛奶色ｘ半身裙、牛褲仔穿搭重點：（點閱下圖）