唇膏十大顏色看內在個性 喜歡紅唇愛做焦點 水蜜桃色性格善良大方

女人對於唇膏可以說沒有抵抗力，相信每個女生的唇膏數量一定多不勝，明明只有一張嘴，但卻有幾十支不同顏色的唇膏。其實每天根據心情、穿搭而配搭不同的唇色，這些選擇都是我們潛意識在操作。

不同唇色可以帶給人不同的感觀，而且從你的唇色還可以窺探到你的性格。外國網站《Little Thing》就列出了10種唇膏顏色的潛在分析，從喜愛的唇色就可以洞悉自己和對方的性格。

紅色

喜歡大紅唇的女生多是充滿自信，她們很勇於在別人面前表演自己魅力和熱情。(lalalalisa_m@IG)

喜歡大紅唇的女生多是充滿自信，她們很勇於在別人面前表演自己魅力和熱情，不介意展示感性的一面，而且非常享受別人投來讚賞的眼神，喜歡得到別人的關注。如果你是個性內向又缺乏自信的女生，不妨嘗試一下紅唇，來一個形象大改變不但可以增加魅力之餘，氣場也會上升。

鮮紅色唇膏向來都被視為性感的象徵。(Most Wanted Lips@Tom Ford)

紫紅色

喜歡紫紅色調唇膏的女生比較理性、沉穩，平常處事低調但卻很有條理。(taeyeon_ss@IG)

喜歡紫紅色調唇膏的女生比較理性、沉穩，平常處事低調但卻很有條理，不喜歡炫耀自己。這類型的女生很有耐性，每件事情都會很謹慎，不管做朋友還是同事十分優秀。這個唇膏顏色就可以給對方安心感，增加說服力，也會令人留下獨特印象，日常或上班時候都合適用。

喜歡紫紅色調唇膏的女生個性沉穩有條理，做事謹慎可靠。(ROUGE COCO FLASH@CHANEL BEAUTE)

豆沙粉色

喜歡豆沙粉色的女生十分低調，她們害怕成為焦點，給人文靜的感覺。(skuukzky@IG)

豆沙色是非常日常又百搭的顏色，喜歡這種唇色的女生就是不希望太過突顯自己，她們害怕成為焦點，通常都會給人文靜的感覺，不過這只是不了解她們的人的想法，認識她們的人就會知道這類型的女生內心很豐富，有主見而且見識過人，需要較長的時間才能走進她們的內心。如果你是喜歡塗豆沙色唇膏的女生，看來追你的男生就要加把勁，需要花更多心機時間了。

喜歡豆沙色唇膏的女生個性較為文靜內向。(LoubiLooks@Christian Louboutin Beauty)

水蜜桃色

喜歡水蜜桃色的女生給人善良又大方的感覺，她們通常很關心身邊的朋友和家人。(3ce_official@IG)

甜美又充滿活力的水蜜桃色有減齡的作用，喜歡水蜜桃色的女生給人善良又大方的感覺，她們通常很關心身邊的朋友和家人，在別人有需要的時候就一定會出現，很懂得照顧別人，不吝嗇於施捨自己的一切。如果你是天生「黑面」而又想改變給人冷酷的感覺，就可以改用這個唇色增加好感度！

水蜜桃色唇膏甜美又充滿活力，是夏日的必備色系。(Most Wanted Lips@Tom Ford)

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資料來源:《Little Thing》