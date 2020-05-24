「分手要狠，講分手不需要等」。但拖泥帶水是感情中的常態，感情淡了，但不甘心又不捨得離開，因此總是不能灑脫地說出「分手」二字。你難以開口的一句話，原來用錢就可以解決，市面上竟然有種職業名為「分手代理師」，專門幫客人處理分手事務。你不敢面對的事情，幾百元就可以解決，聽上去天方夜譚，但是這個行業卻是成行成市，而且遍佈世界各國。

情侶間出現問題卻難以說分手，不妨可以請「分手代理師」解決難題。（《原諒他77次》劇照）

淘寶驚現「代理分手」服務

13億人口的內地果然是無奇不有，為了賺錢衍生了各種奇怪行業，早前就曾經介紹過「小三訓練班」，今次就有「分手代理師」，想要解決感情上的疑難又不想親自出馬，用錢就可以解決。不過這個「分手代理師」其實早就已經不是新鮮事，淘寶從2011年就已經出現這些「代理分手」的服務，價錢一般由人民幣$10到$500不等，視乎困難程度，交通費、郵費、代購物品費用還要另外計算，除了代理分手服務之外，還有代理表白、代理道歉、拆散小三、測試男友忠誠度等等，讓人難以置信。

淘寶從2011年就出現「代理分手」的服務，價錢由人民幣一般由$10到$500不等。（淘寶）

「分手公司」湧現 每次人民幣$200-$500不等

除了網絡上有代理分手服務外，愈來愈多「分手公司」像雨後春筍一樣湧現市面，遍佈北京、上海、遼寧、廈門等等各地，這些公司目標是富商和權貴人士，讓他們不費力氣只需要付出金錢就可以輕鬆甩掉「情人」、「二奶」，這些代理公司的服務主要以電話和當面兩種方式，代理分手一次盛惠人民幣$200，打電話一次人民幣$20，超過50字則每個字多加$0.5，當面的話則會更貴，負責外出的代理人提成6成，公司則袋4成。這些「分手公司」還會提客戶量身訂做方案，根據分手對象的性格和兩人的感情深淺而定。

愈來愈多「分手公司」像雨後春筍一樣湧現市面，主要有電話和當面兩種方式。（《北京女子圖鑒》劇照）

最早期的「分手公司」來自德國

除了國內滿佈這種分手服務之外，其實德國早在2006年就已經出現「代理分手公司（Schlussmach Agentur）」，不過一開始做法比較簡單，電話告知的收費是30歐元(約$256港元)，如果是替顧客當面告知收費是65歐元(約$554港元)，再另收交通費。

人們開始關注「代理分手」是因一套德國電影--《分手專家》而生，市面上對分手服務果然有價有市，慢慢就衍生了一些「分手機構（Trennungsagentur）」，服務更加深入貼心。她們會先讓客人和分手對象嘗試溝通，找出兩人的問題根源，以和平的方式分手，模式就有點像「調解員」一樣，可以減低雙方的痛苦，看似更有人情味。

德國的分手機構會讓客人和分手對象嘗試溝通，找出兩人的問題根源，以和平的方式分手。（《北京女子圖鑒》劇照）

日本「分手公司」做無間道 專幫客人趕走「小三」

此外，就連日本和韓國都有「分手公司」，但是兩地的模式又不一樣。根據日本媒體Abema Times報導，這些「分手公司」（別れさせ屋）主要是幫助客人的另一半和「小三」分手，讓她們自願離開。不過方式比較獨特，分手公司的工作人員會先了解外遇對象的生活習慣和興趣，然後接近她們並成為朋友，繼而追求她們，並勸她們離開客人的丈夫。然而每次代理分手需時數月，而且費用不菲，一次5個多月的方案就花費近180萬日圓（約13萬港元）。而韓國的分手公司模式就較像大陸，費用由6萬到30萬韓圜（約400至2000港元）不等。

日本「分手公司」（別れさせ屋）主要是幫助客人的另一半和「小三」分手，讓她們自願離開。(《東京女子圖鑒》劇照)

聽到情人親口說分手 或是由陌生人通知「被分手」更痛?

網友對於這種「代理分手」服務的評價很極端，的確有人代替自己和對方提出分手可以避免了見面的尷尬氣氛，而且有時候見到面就會說不出口，快刀斬亂麻的方式可以沒有後顧之憂。可是比起情人親口說分手，從一個不相干的人口中得知「被分手」的消息會更讓人受傷，感覺自己只是可有可無的人，而且這種做法更像是逃避和不想負責任，是懦弱的行為。

每一次的分手都等於上了一課戀愛課程，讓你了解到底什麼樣的人最適合自己，反省自己的問題所在，每一段感情的結束都能讓自己有所成長，為了在下一次的愛情裡呈現更好的自己。這種「分手公司」最可悲的就是利用了人們怕麻煩的一點，把感情問題變成了商品，削弱了人們處理感情問題的能力，減低了人與人之間的交流，這種方便真的值得消費嗎？

比起情人親口說分手，從一個不相干的人口中得知「被分手」的消息會更讓人受傷。(《一生一世》劇照)

有些情侶明明在一起不快樂，但是又不願意分開，是不敢走出「安全地帶」，還是不甘心自己付出了那麼多就這樣失去所有？很多時候這些情侶都不願意去面對彼此之間的問題癥結，甚至會自動把這些問題合理化，讓關係得以維持下去，可是彼此之間已剩下空殼。所以當這段關係出現該結束的跡象，放手也許對彼此也是解脫。外國網站《Bright Side》就列出了8個情侶該分手的跡象供大家參考。

按圖看「8個情侶該分手」的跡象：