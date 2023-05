戴安娜王妃苦戀查理斯三世！婚姻無性無愛　未曝光錄音揭女人最痛

查理斯三世加冕禮(King Charles III)在當地時間6日早上11時於西敏寺舉行,當天查理斯三世與王后卡米拉乘坐馬車由白金漢宮到會場西敏寺。查理斯三世在與王后卡米拉再婚前,原配戴安娜王妃為他誕下了威廉王子及哈里王子。儘管後來查理斯三世與戴安娜王妃離婚,戴安娜依然是英國的「最美王妃」,受盡英國民眾的愛戴。即使戴安娜至今逝世已經20多年,可是她善良又美麗的臉孔,卻永遠存活在民眾的心中難以磨滅。戴安娜短短的36年人生,可以說是幸運卻又悲慘,從嫁入王室開始,她擁有了所有,卻也失去了所有。



英國「第四頻道」(Channel 4)在2017年8月5日播出了一套長達120分鐘,名為《戴安娜的獨白》(Diana:In her own words)的紀錄片。這套紀錄片最與眾不同的地方,就是片段中,大部分都是來自於戴安娜從未曝光過的訪問錄音,機密程度極高。

外媒《THE SUN》指錄音來自於戴安娜在1992年時聘請朋友賽特倫(Peter Settelen)為她訓練公開演講技巧,以及為她的傳記訪問做準備。由於當時戴安娜身心受損,因此她也趁機向好友傾訴,談及不少內心情感,也說出了婚後的悲痛生活,紀錄片播出後掀起了軒然大波。

查理斯三世加冕禮︳戴安娜於1997年8月31日在法國巴黎一場車禍中死亡,終年36歲。(getty)

查理斯三世加冕禮︳戴安娜童年並不快樂 自小缺乏愛

戴安娜擁有一個不快樂的童年,在她6歲那年父母就離婚,她曾經以為自己是父母離婚的原因,因此一直心存極強的內疚感,但是卻從來沒有表達過出來。9歲的時候就被父親送去了寄宿學校,和父親的關係更是如同陌生人般疏離,因此她從小就在一個缺乏愛的環境中長大,因此十分渴望安全感。

查理斯三世加冕禮︳戴安娜擁有一個不快樂的童年,自小父母就離婚,更被父親送去寄宿學校,從小就缺乏愛。(Nationalgeographic)

我的雙親,他們從未說過愛我。我不知道為什麼。他們有吻我面頰,但我們沒有擁抱或任何類似的舉動。 戴安娜

查理斯三世加冕禮︳戴安娜與查理斯三世見面13次後就決定結婚

戴安娜是在16歲的時候遇見查理斯三世,可是查理斯三世是在她19歲的時候,才對戴安娜展開猛烈的追求,據她後來的回憶,二人在一個聚會上碰面。那時查理斯三世剛與女友分手,而舅公蒙巴頓伯爵則遇刺身亡不久,她對心情低落的查理斯三世說:「你一定很寂寞了,你旁邊需要有一個人......」查理斯三世聽完後就情不自禁地親吻著戴安娜,突如其來的愛情,讓她受寵若驚。

查理斯三世加冕禮︳戴安娜和查理斯三世見面13次後就決定結婚,讓戴安娜感到不可思議。(Getty)

要知道當時的查理斯三世可是全英國最受歡迎的「鑽石王老五」,戴安娜內心雀躍不已。而他們在見面13次後就決定結婚,兩人的世紀婚禮可以說是全城矚目,更是民眾心中真實版的童話故事,「麻雀變鳳凰」的佳話一時遍佈全城。

戴安娜與查理斯三世曾是大家眼中的「童話」:

查理斯三世加冕禮︳查理斯三世「渣男」面目?與卡米拉出軌令婚姻失敗

然而這段童話婚姻只是戴安娜不幸的開始,她在和查理斯三世訂婚的時候就已經發現了「第三者」卡米拉(Camilla Parker Bowles)的存在,她發現了查理斯三世和卡米拉依然有保持來往,雖然傷心但她卻沒有說出口。婚後戴安娜王妃發現卡米拉依然陰魂不散地出現在查理斯三世身邊,讓她更加傷心欲絕,她質問查理斯三世為什麼要出軌,查理斯三世的回答讓人咋舌:

我不願成為唯一一個沒有情婦的英國王儲。 查理斯三世

自從哈里王子出生後,兩人就不再有性生活。戴安娜王妃感覺到這段婚姻沒有了愛,心灰意冷的她決定向英女王求救,可是卻換來了英女王冷漠的回應:「我不知道你該做什麼,查理斯已經沒救了。」,從此以後戴安娜王妃再也沒有向任何人求救。

查理斯三世加冕禮︳戴安娜在婚前已經發現「第三者」卡米拉的存在,也是造成她和查理斯婚姻失敗的主要原因。(Getty)

查理斯三世加冕禮︳戴安娜生命中的第二個重要男人

逐漸封閉起心房的戴安娜王妃卻遇到了她生命中的另一個男人---保鑣麥納基(Barry Mannakee),她在影片中坦承:「那時我是24歲,深深愛上了一個人,只有他在我才會開心」,因為和查理斯三世婚姻出現問題,這名保鑣經常陪伴在她身邊,給了她缺乏的安全感,因此日久生情,還打算私奔。可是最後這名保鑣被調離戴安娜身邊,戴安娜王妃也最終死於車禍。戴安娜王妃曾經說過:「我們的婚姻中有3個人,太擁擠了」也許這個第3個人,除了指卡米拉之外,還有這位保鑣。戴安娜曾對於這段霧水情緣表示:

我不應該玩火自焚的,但我玩了,還燒傷了自己。 戴安娜王妃

查理斯三世加冕禮︳24歲的戴安娜和保鑣麥納基日久生情,可是最後這名保鑣被調離戴安娜身邊,戴安娜也突然死於車禍。(《戴安娜的獨白》截圖)

產下威廉王子和哈里王子後的戴安娜王妃患上了產後抑鬱,更曾4次自殺未遂,最後戴安娜王妃承受不了這段婚姻的折磨,決定離婚,可是根據她的好友Lana Marks透露,戴妃告訴過她:

我一生只愛過一個男人,就是查理斯。 戴安娜王妃

或許戴安娜王妃的一生最錯誤的一件事,就是愛上查理斯三世,錯付真心;沒有遇到查理斯三世,沒有嫁入王室,她的生活也許會更快樂一些。

查理斯三世加冕禮︳戴安娜王妃36歲時因車禍逝世,讓全英國民眾陷入愁雲慘霧,假如沒有愛上查理斯三世,戴安娜的人生又會如何的不一樣? (《戴安娜的獨白》截圖)

資料來源: THE SUN, Diana In Her Own Words