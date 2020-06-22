【唐綺陽每週星座運程】天蠍有中獎好運　金牛桃花盡在掌握中

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緊鑼密鼓的六月，眾人感到水深火熱，對立越演越烈、是非狀況多。火星最後衝刺，火力強大，衝突有白熱化傾向，要當心刀火意外，以及慎防水上活動的安全。水星逆行於巨蟹，注意與家人朋友之間的溝通，翻舊帳容易傷及感情，但是有些話說出來，也是療癒的開始。土星逆行水瓶最後衝刺，見識到網路的影響力，感受到它的負面威力，要正視、謹記教訓，並思考防範之道。週二海王星逆行，關注受害者、弱勢、小動物和自然環境等相關議題。

重要星象：緊鑼密鼓的六月，火星最後衝刺，水星逆行中，土星逆行水瓶最後衝刺，海王星逆行。

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工作注意：雙子、射手、山羊、雙魚

雙子：適合擬定長程計畫，能心想事成

射手：靈感點子準確，可盡情暢想發揮創意

山羊：與年輕人做連結，會帶來刺激或改變

雙魚：收斂一下改革的想法，不要太過心急

桃花注意：金牛、處女、天秤、水瓶

金牛：要不要桃花，是自己的課題

處女：感情上能受到安慰與呵護

天秤：感情甜蜜順利，約會很愉快

水瓶：有狀況別逃避，把話聊開也不錯

財運注意：巨蟹、天蠍

巨蟹：理財需要的資源，喊一聲就有

天蠍：試試手氣，能有中獎好運

健康注意：白羊、獅子

白羊：忙碌使得精神緊繃，注意腸胃健康

獅子：別心不在焉，以免意外連連

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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