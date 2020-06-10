星座生肖算命心理測驗點解咁準？教你一眼分出真有預測性定呃飯食

測測看2020年運勢如何呢 ?

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越籠統，越準確 它就是心理學的 「巴納姆效應」

簡單來說就是：只要用一些很廣泛、很普遍的語句來形容性格，一般人就會對號入座，把自己的想法套用到模糊的語句上，以為那說的是自己，而不會注意到這些說法本來就人人適用。

如果你有算命的經驗會發現，算命不太會把東西說死，因為說死很容易會陷入一翻兩瞪眼的窘境。例如他們會說晚婚，但是不會直接明確說你是在哪一歲結婚，因為凡事總有萬一嘛。他們會說你晚年運比較好，但是不會直接說是哪一種好，是事業運好？還是家庭幸福美滿快樂？還是身體健康的好？

有些東西，不用算命也知道

很多人以為算命師有通天的本領。但其實只要會察言觀色，有些東西不用算命也知道。與其說算命師厲害，不如說他們很會識人，用細微的觀察力來判斷一個人的個性。甚至很多東西在談吐中就能察覺一二。

例如一位婦女抱怨婚姻生活不美滿，老公外遇找小三。在說話的過程中會發現他衣著邋塌，講話也尖酸刻薄，一個人自己都不愛自己了，要怎麼奢求別人愛你呢？何況說話尖酸刻薄的人，誰會喜歡和他相處呢？或是一個人態度彬彬有禮，眼睛炯炯有神，彷彿若有神光，講話也不急不徐，說起事情來有條有理，用的東西也十分考究。也能猜測出這個人就算不是老闆，也是一位管理階層的人。

總結

算命終究只是讓我們更了解自己，有一些人喜歡用算命預測未來，那都是不切實際的，因為每一個現在都能成就未來。說一句老掉牙的話 : 命運是掌握自己手中，而不是別人的嘴裡。如果一個人被算命師說有富貴之相，他索性就擺爛，整天軟爛在家，那麼他也不會成為富貴之人。所以，下次再測塔羅牌或看星座之前，不妨看看有沒有落入「巴納姆效應」！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：愛幻想的冠寶，原文：【怪奇心理學】算命的心理套路大公開 !】