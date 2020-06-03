《The King：永遠的君主》由李敏鎬與金高銀主演，至今已播出13集，劇情大失所望，收視更屢創新低，曾錄得5.2%歷史性低位，成為李敏鎬從演以來最低收視劇集，到底劇集出錯在哪？

《The King：永遠的君主》只剩下3集便正式完結。（《The King：永遠的君主》劇照）

《The King：永遠的君主》講述一段穿越的愛情和緝兇，由「國民編劇」金銀淑和《太陽的後裔》導演白尚勳執導，開劇前已引起一班韓劇迷關注。劇情講述兩個「平行時空」大韓民國與大韓帝國，李敏鎬是大韓帝國君王李袞，金高銀則是飾演大韓民國的警察鄭太乙，兩人因為穿越而相愛，李敏鎬同時要在兩個時空中找到當年殺死父王的李霖（李廷鎮飾）修補時空裂縫。在最新一集中，李敏鎬發現穿越可能不只時空，甚至時間線。

炸雞店基乎只要在「大韓民國」時空便會有它的「戲份」。（《The King：永遠的君主》擷圖）

《太陽的後裔》大賺2,200萬 植入式廣告卻害了《The King》？

《The King》無論是幕前還是幕後都有信心保證，到底為何會令劇迷失望？

不少人指是植入式廣告惹來的禍，其實植入式廣告在韓劇一點也不罕見，如《太陽的後裔》中的Laneige，《來自星星的你》全智賢飾演的千頌伊，她使用的IOPE唇膏44號，成為搶手貨。透過明星、劇集效應增加收益，像《太陽的後裔》的植入式廣告收入，便高達30億韓元（約2,200萬港元），然而《The King》的廣告遠比前者的多，除了第1、5集外，其他集數多擁有一個或以上的廣告，而且比例不少。

可是在《The King》中，鄭恩彩和李敏鎬卻令劇迷代入感低又反感，到底劇本與植入廣告，出了什麼問題？

《The King》中，主角們都使用了不同的美容產品，更有介紹基本用途，你會想買定想笑？按圖看看＝＝＞

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除了美容產品，食品類的廣告是最多的，有炸雞、泡菜、珍珠奶茶等，想知它們如何融入劇情中，便要按圖看看＝＝＞

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大量植入式廣告 全因製作費超標？

除了李敏鎬與金高銀演情侶，被指欠缺CP感，穿越劇情一向不易處理，劇集角色眾多，還分少年版和成人版，劇集發展慢卻沒有深入發展角色之間的關係，令劇情虛有其表。



韓國媒體也有分析指《The King》每集的製作成本高達20億韓圜（約1,252萬港元），總投資額高達320億韓圜（約2億港元），開支龐大，因而吸納更多植入式廣告，左右製作及拍攝的方向。事實上，不少植入式廣告品牌，都與主要演員本身有代言合約，避無可避。如李敏鎬集集吃的連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，他本身便是代言人；金高銀也是美容品牌Kahi的代言人。本身是廣告代言加上劇集令演員人氣爆升，產生協同效應，想不到卻因難以平衡，而遭觀眾棄劇，得不償失。

金高銀是美容品牌Kahi的代言人，整個Kahi網站都是金高銀的大頭相。（品牌圖片）

雖然劇集在5月初時邀得《再見媽媽又再見》導演柳濟元加盟，白尚勳導演則改為剪輯工作，希望可以有所改善，不過劇集只剩下3集便大結局，命運應該不會有大反轉，只希望不會更差。