《夫婦的世界》播出自今將近一個月，但討論度並沒減退，觀眾都非常期待金喜愛、韓素希和朴海俊這三角關係會有甚麼結局。 除了情節，最近女生都在探究金喜愛在劇中使用的手袋款式，女強人的形象，手袋當然不輸韓素希，原來服裝上金喜愛統統大有來頭。

金喜愛在劇中常用Delvaux Brillant手袋。（《夫婦的世界》劇照）

身為女強人，大衣襯這跟鞋是必需的

金喜愛在劇中是一位家庭科診所醫生兼副院長，賢妻良母，成功女性形象根深蒂固，就算反擊第三者韓素希時，也是成熟穩重，更在「老公」朴海俊低潮時出錢相助，可見財政實力雄厚。

【點圖即看】金喜愛成功女人基本穿搭＝＝＞

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在金喜愛身上最常見的穿搭，一定是長到小腿位置的大衣，左右交叉疊上，並綁上腰帶，挑選深色的配色，如經典的卡其色又或孔雀綠，充滿女性的霸氣又整潔，付合人設，而且金喜愛件件都是大牌子出品，Max Mara、Prada等，像是走時裝騷般，她也有韓國設計師品牌Jain Song，價錢則比親民些。在重要的一場「正宮與第三者交戰時」，金喜愛與韓素希在書店外出談論有婦之夫會否為了第三者離婚，金喜愛便穿了一件白色長身Max Mara，配上白色樽領黑長直裙，穿Gianvito Rossi高跟鞋、Delvaux「Brillant」手提袋，對比穿牛仔褲配黑底白線格仔褸的韓素希，造成鮮明對比，更顯金喜愛高貴成熟，這數分鐘的一場劇，身上衣物已索價超過6萬港元。

金喜愛多以「Tone on Tone」和同色系作配搭。（《夫婦的世界》劇照）

返工Look必學：Tone on Tone、同色系，更顯成熟整潔

金喜愛經已52歲，在劇中也是一位小學生兒子的母親。跳躍、花巧的穿搭都不在她身上看到，她多以「Tone on Tone」和同色系作配搭，雪紡、裇衫、冷衫都是最常見的上衣選擇，下身便一定是直長裙或西褲剪裁的長褲，像是代表成熟穩重的藍色是最常見，無論是在工作場所，與兒子談判時，金喜愛都會穿上藍色「Tone on Tone」，女生不知如何上班時也能專業、穩重，且時尚，不妨可以參考金喜愛的穿搭。

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穿搭與劇情相輔相成

另外，劇組也喜歡利用金喜愛穿搭去配合劇情，像是金喜愛決定向一對不忠情侶報復時，找律師幫忙丈夫出軌的證據，她是就以一身鮮紅色套裝穿搭現身，紅色代表暴力、危險、憤怒等情緒，加上盤起所有頭髮，給人充分感覺她的怒氣與決心。

金喜愛在劇中常拿不同手袋示人，看看有哪些款式低調卻比Hermès矜貴＝＝＞