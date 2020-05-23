《The King：永遠的君主》由李敏鎬與金高銀主演，講述一段穿越的愛情和緝兇，劇情卻大失所望，收視更屢創新低，22日播出第11集更達5.2%歷史性低位，成為李敏鎬從演以來最低收視劇集。雖然劇組已急換導演希望挽救，但似乎於事無補。

劇情突兀、兩位主角無CP感之外，也與植入式廣告太多有關，如成為炸雞代言的李敏鎬便幾乎集集食炸雞，受盡批評。主角們的感情線也未夠說服力，結果金高銀與鄭恩彩爭李敏鎬時，劇迷便轉移目光討論兩位角色的穿搭。

《The King：永遠的君主》講述兩個「平行時空」大韓民國與大韓帝國，李敏鎬是大韓帝國君王李袞，金高銀則是飾演大韓民國的警察鄭太乙，兩人因為穿越而相愛，而鄭恩彩是帝國的總理，為了鞏固地位，想與李敏鎬結婚；兩位女性角色反差極大，一位是非常貼地，另一位是萬人之上，在她們的服飾打扮上有反映，更掀起熱話。

在第6集中，金高銀與鄭恩彩第一次見面。（《The King：永遠的君主》擷圖）

鄭恩彩逾25萬穿搭嬴女一金高銀，全因地位問題？

女一金高銀身為警察，要經常在外，有時更要與疑犯打鬥，所以穿搭都比較中性，以休閒、輕便為主，主要都是穿韓國品牌的T-Shirt、長褲，外搭一件大褸，像與李敏鎬吃炸雞時穿的BEAKER外套，索價約HK$2,645（KRW$416,500），腳上則以converse、Vans等數百元的鞋子出鏡，相比平時韓劇女主角的服飾便宜得多。

相反，身為總理的女二鄭恩彩更有「睇頭」，基本上每一場戲都換一套服裝，在第4集中，鄭恩彩進宮會見李敏鎬時，便以全白配身，加上有剪裁設計的服裝，優雅又不失霸氣，但原來短短數分鐘的場景，這套服裝已逾25萬港元，單是水滴型的耳環，已經索價約HK$223,992（US $28,900），來自法國珠寶品牌Boucheron。

鄭恩彩劇中角色強悍、獨立。（《The King：永遠的君主》劇照）

鄭恩彩手拿女性「理想型」手袋

鄭恩彩除了服裝大有來頭，手袋也不遜色，職業關係，形象強悍、獨立，而且均適合返工使用，其實也值得一眾OL參考；在她身上永遠不會看到揹斜揹袋，因為這類型的手袋感覺休閒、年輕，身為總理的她多以手提袋示人，更顯高貴，而Salvatore Ferragamo 的「BOXYZ」是鄭恩彩在劇中出鏡率最高的手袋款之一，是2019年春夏首次推出的款式，創意總監收集身邊女性理想手袋設計的意見設計出來，因而有着經典梯形設計，可手挽也可例揹，更附有一把小鑰匙，可把手袋鎖起來，隱私度極高，非常適合「總理」使用，防止機密洩漏；出席重要場合或酒會時，她便會使用Clutch，配上長裙或套裝都非常適合，不如看看鄭恩彩還有甚麼手袋款＝＝＞

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