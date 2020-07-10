【葉玉卿夫破產】一代性感女星葉玉卿承認丈夫申請個人破產，成為新聞焦點。葉玉卿1996年下嫁美國富商胡兆明（Jeffrey Wu）淡出娛樂圈並定居美國，先後誕下大女胡芷欣（Victoria）、次子胡可聰和幼子胡以聰，大女Victoria更遺傳了媽媽葉玉卿的好身材和樣貌。

53歲的葉玉卿婚後移居美國，育有3名子女。（victoriaawu@instagram）

葉玉卿丈夫申報破產：「不是想像中嚴重」

53歲的葉玉卿是香港一代性感女星，參加1985年亞洲小姐競選獲得季軍而入行，曾在電影《情不自禁》、《我為卿狂》及《卿本佳人》等有性感演出，展示驕人身材，並創下三級片票房神話。

葉玉卿卻在1996年找到真愛美國富商胡兆明，她指對方是一個顧家的男人，而且風趣幽默，二人隨即閃婚，葉玉卿也跟隨丈夫移居美國住古堡豪宅，生活無憂，正式息影，並育有3名子女；胡兆明本在美國經營食品批發和連鎖超市，生意愈做愈大，開始涉足銀行界、航空界、地產界等，保守估計財產達至少80億港元。然而，最近美國雜誌《The Real Deal》報道，因為無法償還物業的按揭借貸，胡兆明旗下3間有限公司申請破產，物業總值1530萬美元（約1.18億港元），不過，有關拍賣延遲，指胡兆明向紐約東區法院申請個人破產。

葉玉卿早前也回應傳媒，承認丈夫胡兆明申請個人破產，她稱事情沒有想像中嚴重，破產重組對他們的正常生活影響不大。

葉玉卿與大女兒胡芷欣關係親密。（victoriaawu@instagram）

葉玉卿大女優良遺傳 身形驕人、屢奪獎學金

葉玉卿一家五口在美國過着富裕的生活，無憂無慮，大女胡芷欣（Victoria）更是家中掌上明珠，有指爸爸曾花10億港元買下了紐約的第二唐人街大廈，並以「Victoria」命名。

Victoria遺傳了媽媽葉玉卿的好身材和樣貌，不時吸引傳媒報道。今年Victoria已21歲，亭亭玉立。不但有外表，她更是有頭腦，高中成績學業出眾，取得6個獎學金，升讀讀名牌大學Union College（美國聯合學院）。

患上多種情緒病幸得媽媽相伴

Victoria無憂人生的確讓人羨慕，但原來Victoria的人生並不是大家想像般快樂，她童年已受情緒病影響，而媽媽並不知情，只以為她很缺乏安全感，直到Victoria 15歲時，才發現患有注意力缺失症、強迫症、焦慮症及抑鬱症，更曾有過自殺的念頭，幸好Victoria擁有一個只想小朋友快樂的媽媽陪伴，加上沒有高壓的家庭教育，情況愈來愈好，Victoria更主修哲學，副修心理學，成為半個「心理專家」，更開設IG帳戶分享心理健康知識，非常有意義。

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