【韓星胸肌】《雖然是精神病但沒關係》是金秀賢退役1年後第1部電視劇，不知是否為回報劇迷的「望穿秋水」，第一集金秀賢便展示了他迷人的腹肌，讓觀眾大飽眼福，除了金秀賢又有哪幾位男演員常在劇集中「曬肌」，提高收視？

金秀賢闊別電視劇將近5年。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

「韓劇定律」大曬肌肉 飾護理師的金秀賢無一倖免

金秀賢在《雖然是精神病但沒關係》中飾演一位精神病院護理師文鋼太，父母在他小時候相繼離世，從小便要照顧患有自閉症的哥哥，金秀賢兄弟倆居無定所，每年都要為了逃避「蝴蝶」而轉工搬家。

韓劇在許多劇迷心目中都有個「韓劇定律」，一是吻戲的「第八集定律」，二是男主角在前3集便會打曬腹肌，而回歸的金秀賢也不例外，在第1集首15分鐘，金秀賢已經展示他結實的背肌以及8塊腹肌，在第3集，又再次「曬肌」，還讓徐睿知摸一摸，觀眾多希望自己是她。

按圖看看金秀賢肌肉進化史＝＝＞

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除了金秀賢，李敏鎬、孔劉等分別都展示過驕人身材，按圖看看其他男演員「肌肉劇照」＝＝＞

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韓劇經典「曬肌」一幕 原來是這樣

李準基、姜河那、洪宗玄、南柱赫、金志洙、尹善宇一次過在浴池中「曬肌」，觀眾大飽眼福。（《月之戀人－步步驚心：麗》擷圖）

在韓劇中，男演員展示身材一點也不罕見，像是2016年播出的《月之戀人－步步驚心：麗》第1集中，一場戲，直接讓6位男演員，李準基、姜河那、洪宗玄、南柱赫、金志洙、尹善宇一齊在浴池中「曬肌」，讓觀眾一次看夠。

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