吳千語近日頻頻傳出和百億「富三代」男友施伯雄的婚訊，有指男方並已經買定千萬豪宅準備迎娶吳千語入門。

吳千語出道至今一直被貼上「拜金」、「虛榮」、「公主病」標籤，被指對於有錢人特別有興趣。（karena_ngs@IG）

雖然吳千語在消息傳出不久後就在微博上澄清，表示對於婚姻她希望順其自然，如果有好消息就會通知大家不用再催婚了，嫁入豪門莫非指日可待?

吳千語對於這次的戀情十分低調，從她出道開始就被套上「拜金」、「虛榮」、「公主病」等標籤，一直以來情史也十分精彩。吳千語出道時年輕又貌美，被指對於富豪特別有興趣，網上也有她求學時期的同學爆料，指出她從小的願望就是嫁個有錢人，不少和她傳出緋聞的對象都是富二代或者有雄厚背景的上流人士，「拜金女」的名號也是由此而來。

近日傳出施伯雄置入千萬豪宅準備迎娶吳千語入門，吳千語迅速在微博澄清傳聞。（吳千語@微博）

出道情史精彩 林峯「七愛宣言」最矚目

吳千語在2010年因為拍攝Tempo廣告，而被電影人黃百鳴看中而被力捧成為新人，一出道已經擔任電影女主角，出道不久已經有媒體影到吳千語經常出入中環富二代夜場，又傳出不少緋聞，包括前港姐王愛倫幼子Derek Lim、富二代林孝信、製衣廠太子爺等等，全部都是有身分有地位名人。

而吳千語最為人所知就是和林峯的一段戀情，二人在2013年高調認愛，更時常情侶檔出席活動，無懼在媒體面前放閃，最令大家深刻的就是林峯對吳千語作出「七愛宣言」，公開表示「我好愛、好愛、好愛、好愛、好愛、好愛、好愛BB！」成為一時佳話，而「千語BB」也是因此而來。

吳千語和林峯曾有過一段五年戀情，當時二人愛得十分高調。（karena_ngs@IG）

吳千語和林峯拍拖時可謂備受寵愛，一向愛鍚女朋友的林峯對吳千語無微不至。據悉林峯一個月內帶吳千語到三個國家遊玩，每次坐飛機都一定是頭等，而吳千語每次出現都是全身名牌行頭；有指家底雄厚的林峯更讓她信用卡任碌，更贈送千萬豪宅予千語BB。林峯對吳千語的寵溺程度一度被指是中了「BB降」，不少網民都認為吳千語只是為了攀上上流社會而和林峯交往，對她奢侈又虛榮的行為更加不恥。

林峯和吳千語曾經有過一段高調的戀情，林峯更是把吳千語當作公主一樣寵愛。（karena_ngs@IG）

分手後一改拜金形象 變身純品女友成功「洗底」？

吳千語和林峯拍拖五年後，因女方有「新目標」而最終分手,吳千語傳出搭上了「百億富三代」施伯雄而選擇離開林峯。施伯雄可謂是城中的「鑽石王老五」，雖然有顯赫的身家背景，可是他堅決自立門戶，而且私下生活出名省儉又貼地。

吳千語ＩＧ被發現和「富三代」施伯雄有相同背景照片，低調同遊北海道：（按圖看更多）

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不知是否受施伯雄樸實的個性感染，在愛情魔力下，吳千語一改以往拜金、高調的行為，不但私下衣穿著變得樸素簡約，有指她和施伯雄出遊坐飛機都是坐經濟艙，而且Instagram上不再愛炫耀名牌，反而經常分享她素顏下廚、出海、做運動、旅行的男友視覺系列等「貼地」生活照片。

吳千語傳出和「百億富三代」施伯雄熱戀中，兩人曾經分手又被指暗地復合。（karena_ngs@IG）

去年她和施伯雄被媒體拍到嘉年華遊玩，同行還有兩個小朋友，吳千語全程都充當保姆照顧小孩，十分有耐性，比起昔日的拜金公主形象，現在變得貼地親民得多，瞬間變得賢良淑德。疫情期間，吳千語更特意跟隨義工上門送物資給獨居老人，更寫下＃施比受更有福，積極做善事，成功洗底。

吳千語近年積極做善事，疫情期間更跟隨義工上門送物資給獨居老人，十分有善心。（ （karena_ngs＠IG）

吳千語這次與施伯雄的戀情採取非常低調的態度，不知是否汲取了過往戀情的教訓，即使被媒體多次拍到兩人約會的證據，吳千語也未如以往高調承認及分享戀情，小心翼翼保護與「富三代」施伯雄之戀。這次傳出結婚傳聞，吳千語也難得地親自澄清，可見吳千語對於這次的感情十分重視。繼與林峯的戀情後，吳千語如今再一次被傳出嫁入豪門，未知是否能夠如願以償呢？

吳千語與施伯雄熱戀，從拜金女變乖巧等嫁豪門？（按圖看更多）：