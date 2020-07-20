今年已經38歲的宋智孝在韓國有「童顏女神」的稱號，她也是《Running man》的主持之一，經常都在節目中素顏示人的宋智孝年近40皮膚依舊光滑緊緻，即使不帶妝皮膚都好像喝飽水一樣水潤有光澤，難怪會被韓國人稱讚她是「牛奶肌美女」。

經常都在《Running man》節目中素顏示人的宋智孝年近40皮膚依舊光滑緊緻，在韓國被稱為「牛奶肌美女」。(my_songjihyo@IG)

宋智孝不管素顔還是淡妝一樣美麗動人：（按圖看更多）

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2010年開播的《Running man》早前迎來了節目的十週年大日子，雖然經歷過了高峰低潮，團員也換了，但是節目依然屹立不倒，成員之間的關係比起同事更像是家人一樣。不過最讓人驚訝的並不只是《Running man》節目可如此長壽，而是十年如一日都不變的宋智孝！

宋智孝和《Running man》的成員感情深厚，就像是一家人一樣。(sbs_runningman_sbs@IG)

宋智孝的微博粉絲們把宋智孝10年間主持《Running Man》的最愛片段做成了圖輯，驚訝地發現10年來宋宋智孝幾乎沒有變化，紛紛表示「宋智孝是吃防腐劑長大的吧！」、「根本就逆生長！」、「不只沒變還更加漂亮」。而早前在節目中也公開了宋宋智孝學生時期的照片，學生時代的宋智孝五官已經十分立體，可以看出跟現在差距不大，只是較為稚氣，但是當時的宋智孝已經是個美人胚子。

宋智孝10年前後的外表幾乎「零差別」：（按圖看更多）

果然是連韓國整形醫生都認證的「天然美女」，廣大的網民都很想知道宋智孝的保養方法是什麼，如今就為大家公開宋智孝保持牛奶肌的秘訣吧！

1. 肌膚清潔要做足

宋智孝最重視的就是清潔的部分，因為每天工作都需要化妝，導致皮膚有很大的負擔，因此卸妝就很關鍵，身為混合性性肌膚的宋智孝不建議使用卸妝油，因為卸妝油會對皮膚造成負擔還會阻塞毛孔。她最喜歡就是用卸妝膏，卸妝力足夠之外還可以同時按摩消水腫，卸完妝後也不會有厚重和乾澀感。

宋智孝表示因為工作的關係，她每天都要化妝，因此卸妝就要十分仔細。（《宋宋智孝的Beautiful Life》截圖）

2. 每天擦防曬

防曬對於宋智孝來說是不可或少的東西，即時平常素顏什麼都不擦，她都一定會擦防曬。宋智孝在節目中透露過她是非常懶惰的人，因此平常經常素顏示人，但是懶惰如她都堅持每天擦防曬。平常上妝之前她會擦乳液狀的防曬做打底，如果素顏的話她就會擦有潤色效果的防曬，幫助修飾膚色。

防曬對於宋智孝來說是不可或缺的東西，即時平常素顏什麼都不擦她都一定會擦防曬。(my_songjihyo@IG)

3. 一日敷2次面膜

宋智孝在節目中說過自己最不喜歡的就是繁複的護膚步驟，她的個性屬於乾淨利落型，平常都不喜歡做基礎護理，因此她會直接敷面膜，而且會敷很多。每天至少要敷一片，甚至早晚都會敷面膜，妝前也會先敷面膜，想不到原來宋智孝也是個「面膜狂魔」，難怪皮膚如此水潤。

宋智孝表示自己很討厭繁複的護膚步驟，因此她會用快速又簡單的面膜來代替。（《宋宋智孝的Beautiful Life》截圖）

4. 隨身攜帶保濕噴霧

因為韓國氣候問題，經常都會很乾燥，因此即使混合性肌膚的宋智孝也會經常感到皮膚乾燥，特別是進入秋冬的時間，因此除了敷面膜之外，她的手袋裡經常會隨身攜帶一支迷你的保濕噴霧，把平常用的化妝水裝進噴霧瓶裡就可以很方便地帶出街，隨時噴上臉，幫助皮膚保濕。