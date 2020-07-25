阿嬌（鍾欣潼）於今年5月被爆出早已於3月結束與台灣「醫界王陽明」賴弘國的婚姻，賴弘國在Instagram上傳千字文直指阿嬌並不愛自己，反之阿嬌只是透過經理人回應離婚一事，比前夫低調得多。過去因為疫情關係，阿嬌工作難免受影響，最近她終於復工，飛到上海參加直銷節目售賣面膜，過去數月深居簡出的阿嬌似乎發福不少。

阿嬌身穿白色鬆身裙出席直播節目，身形比以往腫脹不少，有網民留言說她「走樣又發福」，更質疑她並非阿嬌本人，只是替身，阿嬌無奈地問「要怎樣才證明我是真的？」 最後阿嬌即席演唱Twins的經典歌曲《女校男生》，力證自己是本人。不過亦有網民大讚發福後的阿嬌依然美麗，其實阿嬌一向屬於「易肥」體質，過往曾因雪卵而導致荷爾蒙失調，體重增加20磅。

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為了在鏡頭前保持「最佳狀態」，女星費盡心思保持身材，然而，仍有不少女星因為種種原因而身形發脹，有些胖得漂亮，有些則被笑「女神崩壞」。

余香凝

有「九頭身」美女之稱的余香凝，一向身材「fit」爆，而且是長腿美女。她不時在Instagram上傳行山照，受訪時更直言初入行做模特兒時，試過減肥減到暈倒。不過，她最近在Viu劇集《地產仔》飾演地產經紀兼單親媽媽，不知是否因為角色需要，她看起來似乎略為發福，臉部圓潤不少。余香凝近日受訪坦言聽從中醫建議調理身體，因此體重升了10磅，不過逐漸開始復工的她，坦言要努力減肥。

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苟芸慧

苟芸慧於2009年參選國際中華小姐競選贏得冠軍，之後加入無綫，曾經是無綫力捧的花旦之一。後來，苟芸慧因為甲狀腺問題而身形暴脹，體重由110磅升至180磅，更被觀眾戲稱「肥苟」。她當時因身形工作量大減，受訪時更坦言被導演辱罵，對方直言「再肥下去，16:9的電視也擺不下她」，不過仍有網民力撐苟芸慧胖得漂亮。她於2016年正式離巢TVB，2018年與賽車手陸漢洋結婚，身穿婚紗的她成功瘦身，身材回到「全盛時期」。今年與馬國明齊齊主演無綫劇集《飛虎之雷霆極戰》，依然能保持纖瘦身材。

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